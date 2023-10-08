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Новости2023.10.08 15:19

В Александрии при стрельбе по автобусу погибли израильтяне и египтянин

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.08 15:19
Александрия
Александрия / Wikipedia

Три человека погибли в результате обстрела автобуса с израильскими туристами в городе Александрия в Египте.

По данным МИД Израиля, среди погибших двое израильтян и один египтянин. Ещё один гражданин Израиля получил ранения средней степени тяжести.

Местные СМИ сообщают, что огонь по автобусу открыл полицейский. Информация о раненых уточняется.

О причинах стрельбы пока не сообщается.

Инцидент с израильскими туристами произошёл на фоне начавшейся войны в Израиле после нападения 7 октября радикальной палестинской группировки ХАМАС. Джихадисты призвали своих сторонников присоединиться в борьбе против Израиля.

Радио Свобода

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