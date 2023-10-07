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Новости2023.10.08 00:25

На чемпионате мира – вторая медаль Данаса Рапшиса

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.08 00:25
Данас Рапшис
Данас Рапшис / D. Umbraso/LRT nuotr.

На проходящем в Берлине первом этапе Кубка мира по плаванию литовский пловец Данас Рапшис завоевал свою вторую медаль.

Паневежец занял второе место в финале индивидуального комплексного плавания на 200 м и завоевал серебряную медаль. Рапшис преодолел дистанцию ​​за 1 мин. 59,69 сек.

Золотую медаль завоевал Мэттью Сэйтс из ЮАР (1 мин. 58,01 сек.). Третьим финишировал американец Киран Смит (2 мин. 0,07 сек.).

Интересно, что после 150 метров Рапшис был всего лишь пятым, но мощный спринт в конце дистанции позволил ему завоевать медаль.

Данас Рапшис
Данас Рапшис / D. Kibirkšties/LPF nuotr.

В пятницу Данас Рапшис завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем.

Данас Рапшис
Данас Рапшис
# Литва
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