Навис о сценарии вторжения в страны Балтии в 2028 году: «Есть ли у Кремля такая возможность? Конечно, да»

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что если война в Украине будет заморожена, то Россия в 2028 году может напасть и на другие страны, в том числе на страны Балтии. Как отмечает офицер запаса Службы специальных операций Ауримас Навис, украинский лидер не сказал ничего нового.

Выступая на саммите Евросоюза в Испании, Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, подчеркнул, что если России сейчас дать передохнуть, то в 2028 году Кремль сможет восстановить свой подорванный военный потенциал и у него появятся силы для нападения на страны, находящиеся в зоне возможной российской экспансии.

Помимо Украины, по мнению Зеленского, это определенно страны Балтии, на территории которых проживают российские граждане.

Владимир Зеленский / AP nuotr.

«Президент Украины не сказал тут ничего нового, – считает офицер запаса Ауримас Навис. – Можем напомнить весенний доклад нашей собственной разведки, в котором говорилось о том, что Россия может восстановить свой потенциал через 3-4-5 лет. В принципе, аналогичные оценки есть и у спецслужб других стран».

По словам основателя Агентства информационной безопасности общества, Кремль «безусловно» вынашивает планы нападения на страны, которые, в воображении Владимира Путина, принадлежат России. По мнению Нависа, среда для вынашивания подобных идей особенно благоприятна сейчас, когда на Западе все чаще задумываются о переговорах.

«Есть ли у России такие идеи? Есть ли у Кремля возможность? Конечно, да. Если уменьшится поддержка, если мы оставим Украину одну или, того хуже, о чем сейчас говорят, если мы усадим президента Зеленского за стол переговоров, заморозим военные действия, (...) то, конечно, Россия будет только рада. Россия ждет, когда сможет восстановить утраченные силы и двигаться дальше. Украина, другие страны бывшего Советского Союза, которые, как представляют себе Путин и его режим, принадлежат России, (...) безусловно находятся в мишени», – утверждает специалист.

Владимир Путин / AP nuotr.

Как отмечает Ауримас Навис, президент Зеленский, напоминая о возможных последствиях бездействия, пытается побудить Запад продолжать оказывать поддержку его стране.

«Он напоминает и посылает месседж о том, что Европейский Союз, страны НАТО и демократический мир в целом не должны останавливаться и должны продолжать направлять помощь Украине. А разговоры о таком прекращении поддержки возникают, и они связаны, конечно же, с финансированием правительства в США в целом, а также с предстоящими выборами в этой стране. (...) Такое острое заявление призвано, прежде всего, напомнить, что может случиться, если поддержка Украины уменьшится или иссякнет», – утверждает специалист.