В Вильнюсе робот «Альбертас» пишет еще одну неофреску, посвященную Украине

Уже в это воскресенье, 8 октября, в 18:00 центр Вильнюса украсит новая неофреска «Незламна/Несокрушимая», призванная увековечить силу духа украинского народа.

Новая неофреска площадью в несколько сот квадратных метров появится на здании, которое возвышается над рекой Нерис, по адресу улица А. Юозапавичюса, 9. В пресс-релизе говорится, что стену этого строения для фрески подарил «Turto Bankas» («Имущественный банк»).

Неофреска «Незламна/Несокрушимая» – совместный проект художников Литвы, Украины и Эстонии, посвященный непоколебимой решимости народа Украины защищать свою свободу.

Мурал выполнен той же командой, которая в прошлом году превратила так называемый «Дом Москвы» в символ украинской силы, создав на его стене неофреску «Do peremogi/До победы». Последняя фреска не будет забыта и после сноса «Дом Москвы» – сейчас готовится аукцион, на котором работа будет продана по частям. Все собранные средства будут переданы общественной организации «Blue/Yellow», которая заботится о снаряжении украинских солдат.

Неофреска «Do peremogi/До победы» / D. Umbraso/LRT nuotr.

Специально на открытие новой неофрески в Вильнюс приезжает часть творческой команды из Украины – автор фотографии, использованной для создания мурала, Елена Тита и Тетяна Дроботя – девушка, изображенная на снимке.

«Даже сейчас, когда начинаются работы по созданию неофрески «Незламна», мы испытываем особое волнение. Робот «Альбертас», прибывший из Эстонии, начал рисовать в пятницу утром и продолжил работу в субботу. Приглашаем в воскресенье всех прийти и вместе с украинской и литовской общественностью познакомиться с новым произведением искусства в самом сердце Вильнюса», – говорит одна из организаторов проекта, основатель и руководитель арт-агентства «Artscape» Айсте Улубей.

Широкоформатное произведение искусства на стену здания, принадлежащего «Имущественному банку», будет перенесено с помощью уникального робота-муралиста, созданного коллективом эстонских художников и инженеров. Робот, получивший имя «Альбертас», работает аэрозольными красками. После неофрески «Do peremogi/До победы» это будет уже второе произведение в Литве, выполненное с использованием данной технологии.

Создание неофрески «Do peremogi/До победы» / D. umbraso/LRT nuotr.

По случаю открытия неофрески «Незламна/Несокрушимая» возле здания, где она изображена, состоится концерт этно-джазового «Ансамбля Марины Пилипенко», приветственную речь произнесет посол Украины в Литве Петр Бешта.