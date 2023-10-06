Naujienų srautas

Стихийный мемориал в Москве
Новости 1 ч. назад

В Москве возник стихийный мемориал в память о погибших в Грозе и Харькове

Политические заключённые в Беларуси (архивное фото)
Новости 1 ч. назад

Марафон солидарности в Беларуси. 60 участникам грозит тюрьма

Клайпеда
Новости 1 ч. назад

С приближением шторма в Клайпедском порту планируется ограничить судоходство

Война России против Украины
Новости 1 ч. назад

Европол присоединился к группе, расследующей военные преступления в Украине

Эйтвидас Баярунас
Новости 1 ч. назад

Работники МИД просят вызвать посла в Лондоне Баярунаса в Вильнюс

Железная дорога (иллюстративное фото)
Новости 8 ч. назад

Под Минском, по сообщениям, произошёл взрыв на железной дороге

Пограничный пост Лаворишкес
Новости 9 ч. назад

«То ли белорусы не работают, то ли литовцы»: что происходит на таможне Беларусской границы в эпоху санкций?

Лето в Вильнюсе
Новости 9 ч. назад

Вильнюс станет «Зеленой столицей Европы» 2025 года: город получит 600 тысяч евро на мероприятия и проекты

Забастовка учителей в Вильнюсе
Новости 9 ч. назад

"Учителя бастуют, а дети вынуждены сидеть дома": родители беспокоятся за нарушенный учебный процесс из-за забастовки

Антанас А. Йонинас
Новости 9 ч. назад

Премия Балтийской Ассамблеи – поэту Антанасу Йонинасу

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян
Новости 10 ч. назад

Журналист Би-би-си о ситуации в Нагорном Карабахе: «Правительство обеих стран не сделали ничего для примирения двух народов»

Украинское зерно
Новости 11 ч. назад

Науседа призывает премьера Польши активнее помогать Украине с экспортом зерна

Нобелевская премия мира
Новости 12 ч. назад

Нобелевская премия мира присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

Полиция
Новости 13 ч. назад

В Вильнюсе орудуют воры: украли один автомобиль, из двух других украли запчасти

Страйк учителей
Новости 13 ч. назад

Работники сферы образования подписали коллективный договор с министерством: но забастовка еще продолжается

Упавшее дерево в Вильнюсе повредило Toyota Prius
Новости 13 ч. назад

Штормовая погода в Литве: десятки поваленых деревьев, почти 1,4 тыс. потребителей без электричества

Новости2023.10.07 00:06

В Москве возник стихийный мемориал в память о погибших в Грозе и Харькове

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.07 00:06
Стихийный мемориал в Москве
Стихийный мемориал в Москве / фото AP

В российской столице к памятнику Лесе Украинке приносят цветы в память о погибших в результате ударов по селу Гроза в Харьковской области Украины и по самому Харькову.

К стихийному мемориалу у памятника приносят желто-синие цветы и мягкие игрушки. О задержаниях не сообщается, пишет в пятницу вечером "Новая газета. Европа".

"Мои друзья сейчас у памятника Лесе. Рассказывают, что в магазине по соседству почти раскуплены желтые и синие цветы. Синие и желтые ленточки тоже кончились. Говорят, люди идут весь день, но коммунальщики, судя по всему, оперативно всё убирают", - написала в телеграм-канале журналистка Юлия Азарова.

Днем 5 октября в селе Гроза в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе, где проходили поминки военного, погибли более 50 человек, в том числе ребенок. Утром следующего дня российские военные нанесли удар по Харькову. По информации местных властей, были повреждены три дома. Погибли 10-летний мальчик и его бабушка.

Верховный представитель ООН по правам человека направил миссию по сбору данных для исследования обстоятельств ракетного удара по кафе и магазину в селе Гроза. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее резко осудил атаку, заявив, что удары по гражданским объектам запрещены международным правом. В ведомстве Верховного представителя отметили, что обстоятельства удара указывают на то, что его нанесли российские военные, однако это ещё не подтверждено "с абсолютной уверенностью". Миссия ООН намерена опросить свидетелей удара.

Россия в ходе вторжения в Украину не раз подчёркивала, что не наносит намеренных ударов по гражданским объектам.

Стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке в Москве за время войны России против Украины возникает не в первый раз. Периодически пришедших задерживают. Так, цветы приносили в апреле нынешнего года - в память о жертвах российского ракетного удара по жилому дому в Умани, который унёс жизни более 20 человек. Ранее, в январе, мемориал возник после ракетного удара в Днепре 14 января, когда в городе погибли 46 человек.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Политические заключённые в Беларуси (архивное фото)
1 ч. назад

Марафон солидарности в Беларуси. 60 участникам грозит тюрьма

Клайпеда
1 ч. назад

С приближением шторма в Клайпедском порту планируется ограничить судоходство

Война России против Украины
1 ч. назад

Европол присоединился к группе, расследующей военные преступления в Украине

Эйтвидас Баярунас
1 ч. назад

Работники МИД просят вызвать посла в Лондоне Баярунаса в Вильнюс

Железная дорога (иллюстративное фото)
8 ч. назад

Под Минском, по сообщениям, произошёл взрыв на железной дороге

Пограничный пост Лаворишкес
11
9 ч. назад

«То ли белорусы не работают, то ли литовцы»: что происходит на таможне Беларусской границы в эпоху санкций?

11
Лето в Вильнюсе
9 ч. назад

Вильнюс станет «Зеленой столицей Европы» 2025 года: город получит 600 тысяч евро на мероприятия и проекты

Забастовка учителей в Вильнюсе
9
9 ч. назад

"Учителя бастуют, а дети вынуждены сидеть дома": родители беспокоятся за нарушенный учебный процесс из-за забастовки

9
Антанас А. Йонинас
9 ч. назад

Премия Балтийской Ассамблеи – поэту Антанасу Йонинасу

Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян
Интервью LRT.lt 8
10 ч. назад
Интервью LRT.lt

Журналист Би-би-си о ситуации в Нагорном Карабахе: «Правительство обеих стран не сделали ничего для примирения двух народов»

8
Лето в Вильнюсе
2023.10.06 16:02

Вильнюс станет «Зеленой столицей Европы» 2025 года: город получит 600 тысяч евро на мероприятия и проекты

Полиция
2023.10.06 12:27

В Вильнюсе орудуют воры: украли один автомобиль, из двух других украли запчасти

Александр Лукашенко
2023.10.06 10:51

Жителя Витебска приговорили к 2,5 годам колонии за "оскорбление" Лукашенко в троллейбусе

Пограничный пост Лаворишкес
11
2023.10.06 16:28

«То ли белорусы не работают, то ли литовцы»: что происходит на таможне Беларусской границы в эпоху санкций?

11
Железная дорога (иллюстративное фото)
2023.10.06 17:10

Под Минском, по сообщениям, произошёл взрыв на железной дороге

Патая антивоенная конференция в Таллинне
Интервью LRT.lt
2023.10.06 08:30
Интервью LRT.lt

Итог 5-ой Антивоенной конференции в Таллинне: поддержка всех видов сопротивления путинскому режиму

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер»
2023.10.06 08:21

Путин: в телах погибших в самолёте Пригожина нашли осколки гранат

Упавшее дерево в Вильнюсе повредило Toyota Prius
8
2023.10.06 11:34

Штормовая погода в Литве: десятки поваленых деревьев, почти 1,4 тыс. потребителей без электричества

8
Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян
Интервью LRT.lt 8
2023.10.06 14:36
Интервью LRT.lt

Журналист Би-би-си о ситуации в Нагорном Карабахе: «Правительство обеих стран не сделали ничего для примирения двух народов»

8
Гитанас Науседа
2023.10.06 08:08

Науседа надеется, что в декабре удастся начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС