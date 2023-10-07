Президент Санду заявила, что переворот в Молдове готовили вагнеровцы

Президент Молдовы Майя Санду утверждает, что за попыткой свержения нынешнего правительства страны, о которой говорят с начала года, стояла российская ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Об этом Санду рассказала в интервью, опубликованном в пятницу британской газетой Financial Times.

По словам Санду, ныне покойный Пригожин участвовал в планировании госпереворота. "По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина", - сказала президент Молдовы, добавив, что заговорщики собирались сделать так, чтобы массовые антиправительственные протесты в стране переросли в столкновения.

Майя Санду полагает, что пророссийские силы в Молдове и дальше будут финансироваться Москвой для дестабилизации страны, получая деньги через "перевозчиков". Она рассказала, что спецслужбы Молдовы отследили по меньшей мере 20 миллионов евро, которые, как утверждается, Россия завезла в страну для использования в политических целях, но реальная цифра, по всей видимости, еще выше. "Ситуация действительно драматичная, и мы должны защитить себя", – подчеркнула президент.

Комментариев властей России на эти высказывания Санду пока нет.

Как отмечает Молдавская служба Радио Свобода, интервью вышло в тот момент, когда лидеры ЕС обсуждают в Гранаде перспективы вступления в европейский блок Республики Молдова и других стран Восточной Европы. Майя Санду заявила в испанском городе, что принятие в ЕС – лучший способ обеспечить безопасность Молдовы.

5 ноября в Молдове состоятся всеобщие выборы в местные органы власти. Как сказано в публикации Financial Times, в некоторых районах страны правящая партия Санду оказалась в трудном положении, в том числе в столице Кишиневе. По словам Санду, у нее есть доказательства, что Москва пытается достичь успеха пророссийских сил на региональных выборах, чтобы затем укрепить его на президентских выборах в следующем году и парламентских – в 2025-м, пишет Русская служба Би-би-си.

Информацию о российском плане свержения прозападной власти в Кишиневе впервые обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что этот план был перехвачен спецслужбами его страны. Затем существование плана подтвердила Майя Санду. Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряжённости и попытках втянуть Кишинёв "в жёсткую конфронтацию с Россией".

Сведения о том, что ЧВК "Вагнер" участвовала в подготовке беспорядков в Молдове, ранее уже появлялась – со ссылкой на секретный документ министерства обороны США. В документе, с которым в апреле ознакомился корреспондент Радио Свобода, говорилось, что Россия продолжила попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, несмотря на то что её намерения были раскрыты властями этой страны.

Радио Свобода