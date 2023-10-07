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Новости2023.10.08 00:25

15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чеченской республики

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.08 00:25
Адам Кадыров (в центре)
Адам Кадыров (в центре) / стоп-кадр

15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова – Адаму Кадырову – присвоено звание Героя Чеченской республики. Об этом сообщил в телеграме приближенный к Кадыровым депутат Госдумы Адам Делимханов.

Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека" и отметил его спортивные успехи в смешанных единоборствах.

Ранее бурную реакцию в СМИ и соцсетях вызвало видео, на котором Адам Кадыров в грозненском СИЗО избивает подследственного Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана – священной книги мусульман.

25 сентября Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына.

"Герой Чеченской республики" – высшая награда Чечни. Указы о её присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула Героя Чечни стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.

Радио Свобода

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