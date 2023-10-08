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Новости2023.10.08 08:05

Российские политзаключенные призвали к голодовке солидарности 30 октября

ГА
Голос Америки 2023.10.08 08:05
Алексей Навальный
Алексей Навальный / Фото AP

Текст обращения опубликован на сайте Алексея Навального.

Несколько российских политиков и общественных деятелей, находящихся за решёткой и признанных политзаключёнными, заявили, что проведут 30 октября однодневную голодовку и призвали всех, кто хочет оказать им поддержку, присоединиться к этой акции.

Текст обращения опубликован на сайте Алексея Навального. Кроме самого основателя ФБК, его подписали Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Вадим Останин.

Как говорится в обращении, инициаторы акции хотят вернуть дню 30 октября "прежнее, снова актуальное название «день политического заключённого»". Сейчас в этот день отмечается день памяти жертв политических репрессий. Авторы обращения отмечают, что история этого дня началась 30 октября 1974, когда советские политзаключённые Кронид Любарский и Алексей Мурженко в Дубровлаге провели символическую однодневную голодовку, чтобы добиться признания статуса политзаключённого, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи.

"Принимать пищу в этот день считалось «последним делом». Даже несмотря на то, что тюремные администрации по всей стране наказывали всех, кто отказывался от пищи в этот день, бросая их в ШИЗО и карцеры", - пишут Навальный и другие авторы обращения. Они также обращают внимание на то, что общество "Мемориал", которое устраивало акции в день памяти жертв репрессий, ликвидировано властями, "а политзаключённые снова есть, и много".

Приурочены ли к однодневной голодовке какие-то требования, в сообщении не говорится.

Весной 2021 года Навальный несколько недель держал голодовку, добиваясь медицинского обслуживания.

Голос Америки

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