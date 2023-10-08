Кто такая Наргиз Мохаммади, получившая Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира 2023 года вручена иранской активистке Наргиз Мохаммади за борьбу с иранским режимом, притесняющим права женщин в стране.

Объявляя имя лауреата, глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен начала свою речь со слогана, под которым тысячи иранских женщин вышли на улицы Ирана после гибели от рук полиции нравов молодой иранки Махсы Амини, - «Женщины. Жизнь. Свобода».

«Наргиз Мохаммади приговорена к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетьми, и находится в тюрьме прямо сейчас, пока я произношу эти слова», — сказала Рейс-Андерсен.

Наргиз Мохаммади удостоена Нобелевской премии мира за «ее борьбу с насилием иранского режима и за ее борьбу за равные права и свободы для всех», — говорится в обосновании норвежского комитета.

Наргиз Мохаммади платит высокую цену за свои убеждения, сказала Рейс-Андерсен.

Мохаммади начала свою правозащитную деятельность еще в 1990-х годах, будучи студенткой факультета физики. По окончании университета работала инженером, но также начала писать авторские колонки в некоторые иранские издания.

В 2003 году она начала работать в тегеранском Центре защиты прав человека, основанном другой иранской активисткой, лауреаткой Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

В 2011 году Наргиз Мохаммади была впервые арестована и приговорена к тюремному заключению.

Спустя два года она вышла на свободу и присоединилась к кампании против смертной казни в Иране.

За эту деятельность она снова была арестована в 2015 году. Вернувшись в тюрьму, Мохаммади начала выступать против пыток и сексуального насилия, применяющегося к политическим заключенным-женщинам в иранских тюрьмах.

Из тюрьмы она также смогла поддержать протесты 2022 года и организовала несколько акций солидарности среди заключенных, за что иранские власти еще больше ужесточили условия ее заключения, сказала глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен.

«Вручая ей Нобелевскую премию мира в этом году, норвежский Нобелевский комитет желает отдать честь ее храброй борьбе за права человека, свободу и демократию в Иране. Премия этого года также посвящена сотням тысяч человек, которые в прошлом году выступили против теократии и присущими этому режиму дескриминации и насилию в отношении женщин», — сказала Рейс-Андерсен.

Иранские женщины

В преддверии награждения многие склонялись к тому, что волна протестов за права женщин, запущенная иранками, стала наиболее ярким событием прошедшего года в области правозащиты.

«Огромная часть населения в мире лишена прав, которые являются основой для мира и свободы. Иранские женщины показали, что они готовы бороться за свои права, даже при том, что цена высока», — заявил редактор норвежского таблоида VG Олаф Одегард.

Многие эксперты говорили, что отметить борьбу иранских женщин следует, вручив премию именно Наргиз Мохаммади, которая занимается правозащитной деятельностью уже много лет.

Также среди букмекеров звучали имена ирано-американской журналистки Масих Алинеджад, основавшей движение «Моя тайная свобода», призывающее иранских женщин противиться обязательному ношению хиджабов, и активистки из Афганистана Махбуды Сераж, выступающей за права женщин в стране, где к власти снова пришли талибы.

В этом году разброс претендентов был особенно большим — 351 номинант, включая физические лица и организации.

Среди них также были Владимир Зеленский, активисты по борьбе с климатическими изменениями и международные суды, расследующие военные преступления.

Как выбирают лауреатов премии мира



Премия мира – единственная, которую вручает не шведский, а норвежский Нобелевский комитет. Решение принимают пять человек.

По правилам норвежского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц.

При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Как объясняют в комитете, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но в комитете подчеркивают, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии - зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия

Премия мира - самая спорная из всех. Хотя во всех других номинациях решение комитета тоже весьма субъективно, но именно премия мира обычно вызывает наибольшую критику.

К примеру, в прошлом году ее получили белорусские, украинские и российские правозащитники - основатель белорусской «Весны» Алесь Беляцкий, украинский Центр гражданских свобод и российский «Мемориал» (признан властями России иностранным агентом и ликвидирован).

Это вызвало бурю негодования в Украине, где посчитали, что общая номинация с представителями России в разгар войны более, чем неуместна.

Годом ранее награду разделили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и основательница филиппинского новостного сайта Rappler Мария Ресса.

Кандидатура Муратова вызвала недовольство в кругах российской оппозиции.

В сентябре 2022 года на основании иска Роскомнадзора суд Москвы аннулировал у «Новой газеты» лицензию СМИ, а через год, 1 сентября 2023-го, Муратов был включен российским минюстом в список иноагентов.

Самой спорной за последнее время стала премия, присужденная президенту США Бараку Обаме. Это произошло вскоре после его вступления в должность, и критики заявляли, что он еще ничего не успел сделать для дела мира, а премия дана ему авансом просто потому, что он стал первым чернокожим президентом США.

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