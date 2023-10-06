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Работники МИД просят вызвать посла в Лондоне Баярунаса в Вильнюс

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BNS 2023.10.07 00:04
Эйтвидас Баярунас
Эйтвидас Баярунас / P. Peleckio / BNS nuotr.

Сотрудники министерства иностранных дел Литвы просят вызвать в Вильнюс посла в Лондоне Эйтвидаса Баярунаса, которому были предъявлены обвинения в моббинге, сообщил в пятницу новостной портал Delfi.

Как сообщает Delfi, в пятницу с такой просьбой к министерству обратились Трудовой совет МИД и профсоюз работников министерства.

В заявлении предлагается решить вопрос посла в Великобритании по существу: вызвать его в Литву для консультаций до принятия решения о его пригодности к исполнению своих обязанностей и обеспечить защиту сотрудников, давших показания о поведении Баярунаса, от возможного враждебного поведения и преследований.

После того, как инспекторы МИД предложили провести оценку служебной деятельности Баярунаса и принять решение о его профпригодности к руководящей должности, посол провел в четверг пресс-конференцию, заявив, что стал инструментом политической борьбы.

Советник президента Гитанаса Науседы Фредерикас Янсонас подтвердил LRT, что президент во вторник в Соединенном Королевстве встретился с послом, обвиняемым в неправомерном поведении, и попросил его продолжить свою работу.

Сам Баярунас утверждает, что стал инструментом политической борьбы. В ответ на обвинения в моббинге он заявил, что является требовательным и активным руководителем, который работает и в будни, и в выходные, поэтому его принципы работы могут не нравиться, а также заявил, что финансовых нарушений в использовании представительских средств в посольстве не выявлено.

Послы назначаются и освобождаются от должности президентом по предложению правительства и с одобрения комитета Сейма по иностранным делам.

# Литва
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