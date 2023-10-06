С приближением шторма в Клайпедском порту планируется ограничить судоходство

Поскольку синоптики прогнозируют на выходных шторм, а на побережье ожидаются порывы ветра до 28-30 метров в секунду, судоходство в Клайпедском порту, как ожидается, будет ограничено, сообщил капитан порта.

"В порту угроза заключается в том, что (ветер - BNS) может сорвать швартовые концы кораблей. Последствия этого непредсказуемы, могут даже выбросить (корабли - BNS) на другой берег - Смильтине. Чтобы этого не произошло, мы предупреждаем их о необходимости закрепиться; другое дело, что буксиры порта тоже дежурят", - сообщил в пятницу в интервью радиостанции LRT капитан Клайпедского порта Владас Мотеюнас.

Из-за бушующего сильного ветра движение судов в Клайпедском порту уже было ограничено в четверг с 11 часов до полуночи.