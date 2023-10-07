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Новости2023.10.07 09:40

При согласовании кандидатуры главкома ВС Литвы президент не знал о его учебе в России

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BNS 2023.10.07 09:40
Валдемараc Рупшис
Валдемараc Рупшис / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Президент Литвы Гитанас Науседа, при согласовании кандидатуры генерала Валдемараcа Рупшиса на пост главнокомандующего вооруженными силами (ВС), не знал о его учебе в России, утверждают в президентском офисе.

"Министерство обороны не уточняло эту информацию при внесении президенту кандидатуры командующего армией. Об учебе Рупшиса президент был проинформирован позже", - сообщили BNS в администрации главы государства.

Тем не менее, как утверждается в сообщении, президент высоко оценивает заслуги Рупшиса, учитывая его более чем 30-летнюю службу на благо Литвы.

Кандидатуру Рупшиса на пост главнокомандующего армией в 2019 году предложил тогдашний министр обороны Раймундас Кароблис. Позже Науседа представил кандидатуру в Сейме, который и утвердил Рупшиса окончательно.

По сообщению информационного портала Alfa, Рупшис скрыл тот факт, что в 1985-1989 годах учился в Новочеркасском высшем военном училище.

Как утверждает нынешний председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, он тогда также не знал об этом факте в биографии генерала.

"В 2019 году, когда была процедура назначения командующего армией, комитет рассматривал его кандидатуру, но мы не знали такого факта, такого факта в резюме не было", - сказал депутат агентству BNS.

"Я думаю, что такой факт нужно было представить. Я, правда, не думаю, что это повлияло бы на результаты голосования, но в биографиях людей на таких должностях не должно быть серых зон, потому что это может стать своего рода уязвимым местом", - добавил он.

В армии отмечают, что Рупшис не окончил Новочеркасскую высшую военную школу и покинул ее добровольно.

Не называя никого конкретно, министр обороны Арвидас Анушаускас заявил в своем аккаунте в Facebook, что люди, создававшие систему обороны Литвы в 1990-е годы, незаслуженно оклеветаны теми, кто не понимает обстоятельств того времени.

Рупшис принял офицерскую присягу служить Литовскому государству 11 ноября 1990 года, после начала службы в системе обороны. На тот момент Литва еще не получила международного признания как независимое государство.

Согласно Конституции, командующий армией назначается и освобождается от должности президентом с одобрения Сейма.

# Литва
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