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Европол присоединился к группе, расследующей военные преступления в Украине

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BNS 2023.10.07 00:05
Война России против Украины
Война России против Украины / фото AP

Европол присоединился к группе по расследованию военных преступлений в Украине, сообщила в пятницу литовская прокуратура.

По данным Генпрокуратуры, Европол стал участником Объединенной следственной группы (ОСГ) по предполагаемым крупным международным преступлениям, совершенным в Украине.

Генеральные прокуроры семи стран-участниц и исполнительный директор Европола Катрин де Болль подписали соответствующее соглашение во время 17-го заседания Консультативного форума генеральных прокуроров Евроюста.

Европол присоединился к Евроюсту и Прокуратуре Международного уголовного суда (МУС) в качестве участника ОСГ.

Европол в пределах своей компетенции будет предоставлять членам ОСГ аналитические и юридические оценки, проводить сбор и анализ данных, законно полученных из открытых источников, таких как социальные сети, телевидение и радио, а также из разведывательных источников.

Как говорится в сообщении, Европол также поделится своими знаниями и опытом в области расследования военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений.

Объединенная следственная группа была сформирована в марте прошлого года, менее чем через месяц после того, как Россия начала войну в Украине. Ее учредили Литва, Польша и Украина.

В прошлом году в деятельности группы начали активно участвовать прокуратуры Международного уголовного суда, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния.

В марте этого года семь национальных учреждений группы подписали договорной меморандум с Департаментом юстиции США.

# Литва# Война в Украине
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