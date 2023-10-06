Жителя Витебска приговорили к 2,5 годам колонии за "оскорбление" Лукашенко в троллейбусе

Суд Октябрьского района Витебска приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима 41-летнего местного жителя по делу об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает прокуратура города.

По версии следствия, шестого июля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в салоне троллейбуса №12, где "в связи с имеющимися у него политическими и идеологическими взглядами, публично оскорбил, то есть унизил честь и достоинство" Лукашенко.

Во время судебного процесса житель Витебска признал вину. Приговор суд вынес четвертого октября.

В Беларуси приговоры по делам об оскорблении представителей власти, в частности Лукашенко, приобрели массовый характер. В конце февраля суд приговорил бывшего эксперта-криминалиста и администратора телеграм-канала "Жыве Лунінец" Александра Сумара к девяти годам колонии усиленного режима. Ему вменяли несколько статей, в том числе об оскорблении Лукашенко.

57-летнего врача из Сморгони Евгения Бужинского приговорили к шести годам колонии из-за комментариев в интернете. В частности, он написал о Лукашенко: "Устроил терроризм и геноцид в стране, еще и оккупацией занялись".

"Настоящее время"