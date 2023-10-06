Naujienų srautas

Страйк учителей
Новости 16 мин. назад

Работники сферы образования подписали коллективный договор с министерством: но забастовка еще продолжается

Упавшее дерево в Вильнюсе повредило Toyota Prius
Новости 38 мин. назад

Штормовая погода в Литве: десятки поваленых деревьев, почти 1,4 тыс. потребителей без электричества

Александр Лукашенко
Новости 1 ч. назад

Жителя Витебска приговорили к 2,5 годам колонии за "оскорбление" Лукашенко в троллейбусе

Футбол
Новости 1 ч. назад

Украина требует от ФИФА запретить играть юниорам РФ

Симонас Кайрис
Новости 2 ч. назад

Кайрис создаст еще одну комиссию по Валотке: "Это не эмоции, а юридические принципы"

Осень
Новости 2 ч. назад

Погода: Литву ожидают дождливые и холодные выходные

Патая антивоенная конференция в Таллинне
Новости 3 ч. назад

Итог 5-ой Антивоенной конференции в Таллинне: поддержка всех видов сопротивления путинскому режиму

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер»
Новости 3 ч. назад

Путин: в телах погибших в самолёте Пригожина нашли осколки гранат

Гитанас Науседа
Новости 4 ч. назад

Науседа надеется, что в декабре удастся начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Шествие ЛГБТ "За равенство" в Вильнюсе
Новости 18 ч. назад

Вильнюс хочет принять Европрайд-2027: это одно из крупнейших в мире мероприятий ЛГБТК+ сообщества

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
Новости 19 ч. назад

Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Деньги
Новости 19 ч. назад

Правительство Литвы утвердило проект госбюджета на 2024 год

Школьная столовая (ассоциативное фото)
Новости 19 ч. назад

«Вход в школьную столовую платный: в Вильнюсской гимназии детей без талонов не пускают обедать

Школа
Новости 20 ч. назад

На образование в следующем году намечено 3,8 млрд евро – на 540 млн евро больше

Клайпедский морской порт
Новости 21 ч. назад

Оправдает ли себя транзит украинского зерна через Клайпедский порт?

Украинские дети в Литве
Новости 23 ч. назад

В Вильнюсе проводят творческие мастерские для восстановления школ в Украине

Новости2023.10.06 10:51

Жителя Витебска приговорили к 2,5 годам колонии за "оскорбление" Лукашенко в троллейбусе

НВ
"Настоящее время" 2023.10.06 10:51
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / фото AP

Суд Октябрьского района Витебска приговорил к двум с половиной годам колонии строгого режима 41-летнего местного жителя по делу об оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает прокуратура города.

По версии следствия, шестого июля 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в салоне троллейбуса №12, где "в связи с имеющимися у него политическими и идеологическими взглядами, публично оскорбил, то есть унизил честь и достоинство" Лукашенко.

Во время судебного процесса житель Витебска признал вину. Приговор суд вынес четвертого октября.

В Беларуси приговоры по делам об оскорблении представителей власти, в частности Лукашенко, приобрели массовый характер. В конце февраля суд приговорил бывшего эксперта-криминалиста и администратора телеграм-канала "Жыве Лунінец" Александра Сумара к девяти годам колонии усиленного режима. Ему вменяли несколько статей, в том числе об оскорблении Лукашенко.

57-летнего врача из Сморгони Евгения Бужинского приговорили к шести годам колонии из-за комментариев в интернете. В частности, он написал о Лукашенко: "Устроил терроризм и геноцид в стране, еще и оккупацией занялись".

"Настоящее время"

# В мире# Беларусь
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Страйк учителей
18 мин. назад

Работники сферы образования подписали коллективный договор с министерством: но забастовка еще продолжается

Упавшее дерево в Вильнюсе повредило Toyota Prius
8
40 мин. назад

Штормовая погода в Литве: десятки поваленых деревьев, почти 1,4 тыс. потребителей без электричества

8
Футбол
1 ч. назад

Украина требует от ФИФА запретить играть юниорам РФ

Симонас Кайрис
2 ч. назад

Кайрис создаст еще одну комиссию по Валотке: "Это не эмоции, а юридические принципы"

Осень
2 ч. назад

Погода: Литву ожидают дождливые и холодные выходные

Патая антивоенная конференция в Таллинне
Интервью LRT.lt
3 ч. назад
Интервью LRT.lt

Итог 5-ой Антивоенной конференции в Таллинне: поддержка всех видов сопротивления путинскому режиму

Стихийный мемориал Евгению Пригожину и ЧВК «Вагнер»
3 ч. назад

Путин: в телах погибших в самолёте Пригожина нашли осколки гранат

Гитанас Науседа
4 ч. назад

Науседа надеется, что в декабре удастся начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС

Шествие ЛГБТ "За равенство" в Вильнюсе
18 ч. назад

Вильнюс хочет принять Европрайд-2027: это одно из крупнейших в мире мероприятий ЛГБТК+ сообщества

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
19 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Школьная столовая (ассоциативное фото)
6
2023.10.05 16:19

«Вход в школьную столовую платный: в Вильнюсской гимназии детей без талонов не пускают обедать

6
Наводнение в Кретингском районе
8
2023.10.05 12:16

Климатологи в ужасе от того, что происходит с погодой в Литве: «В будущем будет только хуже»

8
Клайпедский морской порт
2023.10.05 14:20

Оправдает ли себя транзит украинского зерна через Клайпедский порт?

Владимир Путин и глава RT Маргарита Симоньян
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.10.05 17:05
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Зачем Симоньян предложила произвести ядерный взрыв над Сибирью и как на это реагируют

Украинские дети в Литве
2023.10.05 13:00

В Вильнюсе проводят творческие мастерские для восстановления школ в Украине

Шествие ЛГБТ "За равенство" в Вильнюсе
2023.10.05 17:44

Вильнюс хочет принять Европрайд-2027: это одно из крупнейших в мире мероприятий ЛГБТК+ сообщества

Деньги
2023.10.05 16:33

Правительство Литвы утвердило проект госбюджета на 2024 год

Зерно
2023.10.05 12:40

Британская разведка: Россия планирует заминировать морской коридор, по которому вывозят украинское зерно

Школа
2023.10.05 15:23

На образование в следующем году намечено 3,8 млрд евро – на 540 млн евро больше

Патая антивоенная конференция в Таллинне
Интервью LRT.lt
2023.10.06 08:30
Интервью LRT.lt

Итог 5-ой Антивоенной конференции в Таллинне: поддержка всех видов сопротивления путинскому режиму