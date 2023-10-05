Вильнюс хочет принять Европрайд-2027: это одно из крупнейших в мире мероприятий ЛГБТК+ сообщества

В 2027 году Вильнюс хочет принять одно из крупнейших в мире мероприятий ЛГБТК+ сообщества — Европрайд, сообщила депутат горсовета литовской столицы Иева Дирмайте.

«Спасибо мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу за вчерашнюю конструктивную встречу с представителями Литовской лиги геев (LGL), где обсуждалась возможность организации Европрайда в Вильнюсе. После успешных мероприятий Baltic Pride 2022 года и саммита НАТО Вильнюс имеет шанс побороться за право организовать международное мероприятие такого масштаба в 2027 году и победить», — приводит слова Дирмайте портал Made in Vilnius.

Европрайд ежегодно проводится в одном из европейских городов. В течение двухнедельного фестиваля в городе проходит множество спортивных и художественных мероприятий.

Впервые мероприятие состоялось в 1992 году в Лондоне. Позже Европрайд принимали Берлин, Амстердам, Копенгаген, Париж, Мадрид, Рим. В 2010 году хозяйкой Европрайда стала Варшава, а в 2015-м — Рига.

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