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Новости2023.10.05 09:18

Погода: в Литву пришла настоящая осень

РЛ
Радио ЛРТ, LRT.lt 2023.10.05 09:18
Осень
Осень / D. Umbraso/LRT nuotr.

Осенняя погода принесет дожди, а ветер будет все сильнее. Хотя утром на большей части территории страны ветер утих, в западных районах шел дождь. В течение дня дожди будут усиливаться, возможны грозы.

Четверг будет облачным и пасмурным днем с дождем во многих районах, в западных районах - с сильным дождем. Порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с, на побережье до 27 м/с. Температура воздуха составит 12-16 градусов выше нуля.

Пятница ожидается более спокойной и сухой. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем во многих местах кратковременный дождь. Ветер будет снова сильным с порывами до 15-20 м/с. Температура ночью опустится до 4-9 градусов выше нуля, днем потеплеет до 11-16 градусов.

В субботу на Литву обрушится новый циклон, во многих районах ожидаются дожди. Ветер будет сильным местами со скоростью до 21-25 м/с. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем - 11-16 градусов выше нуля.

# Литва
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