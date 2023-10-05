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Новости2023.10.05 08:40

На Маргариту Симоньян написали заявление в Следственный комитет

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.05 08:40
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / AP

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин обратился в Следственный комитет России с требованием привлечь к уголовной ответственности главного редактора государственного телеканала Russia Today Маргариту Симоньян - за её предложение взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

По мнению заявителя, в словах Симоньян содержатся публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и применению оружия массового поражения.

Заявление в СК написал также помощник Ступина Николай Королёв. Кроме того, публичных извинений за высказывания потребовала от Симоньян депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова, заявив, что сибиряки восприняли её слова "как глубокое оскорбление".

Предложение Симоньян взорвать бомбу прокомментировал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, физик по образованию. По его словам, ядерный взрыв над территорией Сибири обернётся последствиями, которые местные жители будут ощущать на себе на протяжении сотен лет. В ответ на такую реакцию сама Симоньян подала в СК заявление на помощника депутата Мосгордумы Ступина о клевете в отношении неё. "Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла", - пояснила Симоньян, добавив, что обвинения в её адрес "порочат её репутацию и наносят ей ущерб и страдания". "Остальным клеветникам приготовиться", - пригрозила также главный редактор RT.

Накануне Маргарита Симоньян в авторской программе "Ч.Т.Д." выступила с идеей произвести ядерный взрыв на российской территории – как она выразилась, "где-нибудь над Сибирью". Таким образом, по мнению Симоньян, будет наказан "коллективный Запад", который якобы воюет с Россией - поскольку взрыв выведет из строя спутники и всю электронику. При этом население Земли, по словам главреда RT, физически не пострадает. "Эта опция - ещё самое гуманное. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого, нравится мне это или нет", - резюмировала Симоньян.

Радио «Cвобода»

# В мире# Россия
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