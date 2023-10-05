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Новости2023.10.05 08:31

В Вильнюсском аэропорту увеличились очереди: люди опаздывают на рейс

LRT.lt
LRT.lt 2023.10.05 08:31
Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ужесточение досмотра в Вильнюсском аэропорту привело к хаосу, образованию огромных очередей и опозданию пассажиров на самолеты. Однако ситуация в Вильнюсском аэропорту улучшается, говорит Тадас Василяускас, представитель компании "Lietuvos oro uostai". По его словам, для этого были приняты дополнительные меры. 

"Мы наблюдаем, что время стояния в очередях в вышеупомянутые пиковые периоды уже заметно сокращается, а количество жалоб от пассажиров в несколько раз меньше, чем на прошлой неделе", - сообщает представитель "Lietuvos oro uostai".

Вместе с тем он отмечает, что усиленные процедуры досмотра пассажиров введены на неопределенный срок.

"Впереди еще много трудностей, и мы приносим извинения за причиненные пассажирам неудобства", - сказал Т. Василяускас.

Основные принятые меры, по словам Василяускаса, касаются корректировки работы терминала и информирования ожидающих пассажиров.

"В терминале работают ассистенты, которые постоянно консультируют пассажиров, и мы всегда рекомендуем обращаться к ним. <...> Параллельно в терминале работают и наши коллеги-волонтеры, скорректирована зона очереди перед пунктами авиационного контроля, что помогает нам более эффективно использовать имеющееся пространство терминала, активно ведется поиск специалистов по авиационной безопасности, что поможет нам одновременно обслуживать все большее количество пассажиров и сократить очереди", - прокомментировал он.

Вильнюсский аэропорт
Вильнюсский аэропорт / D. Umbraso/LRT nuotr.

Очереди пассажиров, ожидающих досмотра в Вильнюсском аэропорту, в последнее время увеличились в связи с усилением некоторых процедур досмотра авиационной безопасности.

"Мы благодарим пассажиров, которые услышали призыв прибыть в Вильнюсский аэропорт за 2 часа до вылета и заранее подготовить все необходимые полетные документы, - сказал Т. Василяускас.

Прибытие и ожидание в аэропорту значительно раньше, чем за 2 часа до запланированного рейса, не рекомендуется, особенно для пассажиров, имеющих зарегистрированный багаж.

Аэропорт в Вильнюсе
Аэропорт в Вильнюсе / E.Blaževič/LRT nuotr.

"Регистрация начинается ровно за 2 часа до вылета. Хотя бывают случаи, когда авиакомпании решают продлить время регистрации (начать ее более чем за 2 часа до вылета), но это, как правило, исключительные случаи, и пассажиры информируются об этом отдельно", - отмечает Т. Василяускас.

LRT.lt напоминает, что в минувшую пятницу представители "Lietuvos oro uostai" сообщили, что в связи с недавним усилением некоторых процедур проверки авиационной безопасности в Вильнюсском аэропорту могут образоваться очереди из пассажиров.

Вильнюсский аэропорт
Аэропорт в Вильнюсе
Вильнюсский аэропорт
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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