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Работающий в США российский физик получил Нобелевскую премию по химии

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.04 15:01
Нобелевская премия
Нобелевская премия / Shutterstock nuotr.

Нобелевская премия по химии в 2023 году вручена работающему в США российскому учёному Алексею Екимову, американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу за открытие и исследование полупроводниковых квантовых точек.

Кристаллические частицы размером несколько нанометров — одни из основных объектов нанотехнологий. Фактически, они могут рассматриваться как искусственные атомы, применение которым находят в медицине и высоких технологиях.

78-летний Екимов — один из первооткрывателей таких кристаллов. В 1981 году он, вместе с другим физиком Алексеем Онущенко предложили и реализовали первые квантовые точки: микрокристаллы соединений второй и шестой групп Периодической системы, сформированные в стеклянной матрице. Луис Брюс почти одновременно исследовал их в Соединённых Штатах.

Бавенди исследует точки в Массачусетском технологическом институте, разработав, в частности, технологии, позволяющие применять их в практической сфере.

Церемония объявления лауреата проходила в Стокгольме 4 октября, её показывали в официальном ютьюб-канале Нобелевского комитета.

За несколько часов до объявления лауреатов их имена стали известны публики из ошибочно разосланного письма Нобелевского комитета.

Радио «Cвобода»

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