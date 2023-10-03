«Избранный президент стреляет из танков по избранному парламенту». 30 лет назад вооруженная оппозиция в России попыталась восстать — и проиграла

В октябре 1993 года в Москве развернулось вооруженное противостояние между исполнительной и законодательной властью. Подробности этих событий, которые называли «штурмом Белого дома», «Октябрьским мятежом» или «Черным Октябрем», сейчас известны мало и почти забыты. У каждой из сторон была своя правда: сторонники Верховного Совета считали, что исполнительная власть совершила государственный переворот и ведет страну в бездну. Сторонники президента Бориса Ельцина, пытавшиеся реформировать страну после распада СССР, были уверены, что власть пытаются захватить «красно-коричневые» — желающие реванша коммунисты и националисты.

Тридцать лет спустя спецкор Би-би-си Анастасия Лотарева вспоминает свой октябрь 1993-го и рассказывает о тех событиях и их последствиях.

1993-й. Началась война

Телевизор был черно-белый, а мультфильм уже новый, современный. По слегка выпуклому экрану бегали Том за Джерри или наоборот, и даже без цвета это было очень увлекательно. В десять лет много телевизор мне смотреть не разрешали, но родителей дома не было — они поехали встречать с поезда бабушку и дедушку. Обычно те добирались сами, но родители говорили, что в Москве «неспокойно».

Вдруг мультики сменились темной студией. В ней круглолицый человек с зачесом и шлепающий губами так, что вспоминалась мультяшная золотая рыбка, обращался к телезрителям. Реформатора ельцинской поры Егора Гайдара в моей семье не любили.

Папа позвонил на домашний из телефона-автомата, соседка по коммуналке стукнула два раза в стену, я сняла трубку. Голос моего отца, бывшего военного, обычно нервного и громкого человека, был предельно спокойным:

— Настя, слушай меня очень внимательно. Выключи свет. Закрой окно. Плотно задерни занавески. Зайди в ванную, закройся и ложись внутрь. Началась война.

Звонок сорвался. За окном по проспекту Мира к Останкинскому телецентру шла колонна танков и БТР.

Я зашла в ванную, закрыла дверь и легла.

Съезд народных депутатов и его исполнительный орган — Верховный Совет — избрали в 1990 году, и в него входило больше тысячи человек. К началу 1993 года Съезд представлял собой очень неудобный для руководства страны институт с устойчивым антиельцинским и антиреформаторским большинством. В это большинство входили коммунисты, формирования отставных военных, которых среди депутатов было много, популярные «аграрии» и «промышленники».

Помимо постоянной критики, депутаты блокировали любые кадровые решения президента и даже попробовали организовать его импичмент. Отдельно Верховный Совет с большим или меньшим успехом блокировал решения по экономике — «младореформаторов» и сторонников либерализации экономики депутаты не любили особенно, превознося экономику плановую, советскую .

Мятежных депутатов поддерживала улица — ее координировал Фронт национального спасения. Это был первый в истории России опыт альянса сил, радикально различающихся по идеологии: национал-патриотов и «левых». В его Политсовет входили Геннадий Зюганов, в дальнейшем глава официозной КПРФ, Альберт Макашов, радикальная коммунистка Сажи Умалатова, националист Илья Константинов, репортер Александр Невзоров и многие другие самые разные политические деятели.

23 сентября 1993 года на X внеочередной Съезд народных депутатов РФ собралось 689 депутатов (кворум — 628). Поддерживающие Ельцина депутаты-«демократы» участия в нем не приняли. Сергей Шахрай, соратник Ельцина, один из авторов российской Конституции, вспоминал 1993 год так: «Тогда депутаты внесли 400 поправок в Конституцию. Страна оказалась просто без основного закона. Конечно, это не конфликт Ельцина и [спикера Верховного совета Руслана] Хасбулатова. Это конфликт, собственно, двух общественно-политических систем».

2018-й. Монархист хоронит коммуниста

В январе 2018 года на Троекуровском кладбище прощались с Виктором Анпиловым, лидером движения «Трудовая Россия», журналистом, заметным героем 90-х. Играла нежная латиноамериканская музыка. Анпилов, человек, которого не симпатизирующая коммунистам пресса из-за взглядов и характерных черт лица называла алкашом и «Швондером», долго был журналистом-международником, знал три языка и переводил с португальского.

В 90-е он стал политиком — и очень радикальным. Он и его сторонники ратовали не просто за восстановление СССР, а за возвращение сталинских порядков. Неизменная фигура Анпилова с мегафоном была приметой любого антивластного митинга. В лозунгах никто не стеснялся, и, кроме «Банду Ельцина под суд», сторонников новой демократической России предлагалось вешать на столбах.

«Левые» силы практиковали «прямое действие» — стычки с силовиками были действительно жесткими и с одной, и с другой стороны. Анпилова поддерживало много пожилых людей, они яростно сражались с «космонавтами», как называли ОМОН за круглые шлемы. Жертвы были и с той, и с другой стороны.

Кроме сил Анпилова, в таких уличных беспорядках участвовали и радикальные националисты, и бывшие военные. Например, первой жертвой осени 1993-го стал участковый Валентин Свириденко. Его расстреляли 23 сентября из машины, где был отряд Станислава Терехова, руководителя организации «Союз офицеров». Люди из этой организации каждый день «охраняли» Дом Советов в патрулях с автоматическим оружием.

Но большинство протестующих были безоружны и не принадлежали к каким-либо политическим организациям. Еще два года назад, в 1991-м, многомиллионные демонстрации в Москве не сопровождались насилием: ликующая толпа сносила Дзержинского при полном бездействии не только милиционеров, но и всесильного КГБ. Теперь же ОМОН разгонял протестующих, а они сопротивлялись с не меньшей яростью. Часто предводителем толпы был сам Виктор Анпилов.

В 2018 году в череде прощающихся к гробу идет высокий человек с эффектной седой прядью в волосах. Это Сергей Бабурин, националист, монархист, а в прошлом народный депутат и сопредседатель Фронта национального спасения. Светлое пальто, кашне, рассуждения о государе-императоре, немного антисемитизма — в 90-е Бабурин был заметным, но не слишком влиятельным политиком. В Доме Советов он провел все октябрьские дни. Сейчас Бабурин кладет на гроб ярого атеиста Анпилова белые лилии, размашисто крестится и отходит.

Я спрашиваю, как получилось, что он, монархист и националист, пришел на похороны к атеисту и коммунисту да еще и так тепло отзывается о нем. Бабурин раскатисто и охотно смеется. «Дорогая моя, это вы привыкли меряться идеологиями, называть их да еще и с неправильным словоупотреблением. Я монархист, Виктор Иванович коммунист, и разделяло нас это не очень сильно. Мы хотели одного — чтобы Россия была счастлива и благополучна, чтобы американские наймиты прекратили ее растаскивать, — говорит он и добавляет после паузы. — Ну и еще страх смертный».

Я спрашиваю, что он имеет в виду — именно расстрел Дома Советов танками? «О нет, — говорит Бабурин, — там мы не боялись ничего. Мы боялись того, что будет, когда мы проиграем. Выстрел в затылок депутату был совершенно реальным сценарием».

— А вы сразу понимали, что вы проиграете?

Бабурин опять улыбается и ничего не отвечает.

После октября 1993 года Сергей Бабурин продолжил заниматься политикой, но в основном сосредоточился на преподавательской работе. Аннексию Крыма и вторжение России в Украину Бабурин поддержал, а в августе 2023 года произнес речь на открытии памятника Сталину. Видимо, взгляды бывшего депутата несколько изменились.

2013-й. Юбилей

Бывший вице-президент Александр Руцкой вспоминал штурм Дома Советов так: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова (спикера Верховного Совета), третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю».

4 октября по Дому Советов шесть танков Таманской дивизии выпустили 12 снарядов. Старались стрелять по верхним этажам. Фасад здания сильно обгорел — 12-й и 13-й этажи выгорели полностью. После октябрьских событий здание передали в ведение Правительства РФ и начали реставрацию. Американский архитектор Чарльз Дженкс предлагал обозначить на фасаде обгоревшие этажи, облицевав их черным гранитом. Российские власти это предложение отклонили — вспоминать противостояние 1993 года охоты не было почти ни у кого.

Кроме его участников: в тот же год между станцией метро Краснопресненская и отреставрированным за год Домом Советов (теперь его все чаще называли Белым домом) начал складываться стихийный мемориал. Участники октябрьских событий делали граффити, несколько афишных тумб обклеили газетными статьями и листовками, на них же вешали фотографии погибших и пропавших без вести. В киот с иконами сбоку воткнут флагшток с красным флагом, на заборе Краснопресненского стадиона поблизости написано «Помним 1993», «СССР», «666 ЕБН = кат».

молодого человека, погибшего в ходе столкновений в 1993 году. 3 октября 1998 года.

В октябре к мемориалу приходят несколько десятков людей, с каждым годом все меньше. Они одеты по-разному, видны и вполне респектабельные «костюмы», и красные ленты на потрепанной одежде, седая женщина с массивной иконой на шее и какими-то фотографиями в руках раскачивается около одной из тумб и слегка бьется об нее головой. Я порываюсь подойти и спросить, все ли хорошо — меня придерживает за рукав мужчина в камуфляже: «Не надо, у нее сын погиб, она всегда так».

Перед киотом с иконами и красным флагом служит заупокойную литию иеромонах Никон (Белавенец), монархист-легитимист, духовник не всеми признаваемой главы Российского Императорского дома княгини Марии Владимировны. В 1993 году все противостояние он провел в Доме Советов, в последнюю ночь осады причащая всех желающих. После службы отец Никон произносит краткую речь, начиная с того, что хотя для него, как для монархиста, любая республиканская власть «ущербна», в 1993 году тут произошло «такое беззаконие, что любой человек это понимает и сейчас».

Его слушают внимательно, у одного из мужчин замечаю красный значок, очень похожий на свастику — символику «Русского национального единства» (сейчас запрещено и признано экстремистским). Это откровенно неонацистское объединение во главе с Александром Баркашовым принимало активное участие в октябрьских событиях. Баркашовцы, подчеркнуто милитаризованные, ходившие «маршами» по окраинам Москвы в 90-х и обучавшиеся обращению с оружием в тренировочных лагерях, были важной боевой силой тех, кто защищал Дом Советов. Именно в их руках было сосредоточено оружие, подчинялись же они в первую очередь Баркашову, который не всегда согласовывал свои действия с руководителями восстания и исходил из собственных интересов.

После штурма баркашовцы уходили из Дома Советов по подземным коммуникациям, избегая встречи с силовиками. Самого Баркашова арестовали позже остальных, с ранением в бедро, но амнистировали.

С 2000-х годов «Русское национальное единство» по сути не существует, расколовшись на много мелких националистических и неонацистских организаций. Но мужчина на Пресненском мемориале от взглядов своих, похоже, не отказался.

Женщина продолжает биться головой. К ней подходят, аккуратно пробуют отвести — она вскрикивает, несуразно машет руками, потом как-то сразу затихает. На тумбе висят списки погибших — сторонники Верховного Совета насчитывают больше шестисот, Руслан Хасбулатов называл цифру в полторы тысячи погибших. Согласно справке «Мемориала» (власти России признали эту организацию “иностранным агентом”, а затем ликвидировали), тщательно документировавшего происходившее в реальном времени, подтвержденных погибших было 159, большинство из них гражданские.

Расследование октябрьских событий начинали депутаты нового законодательного органа, Государственной думы, были и другие инициативные группы, следствие вели и власти. Но полноценного расследования так и не провели, виновных не определили и никого не наказали.

Издание «Холод» рассказывает, что в 2022 году инициативные группы пытались легализовать мемориал и обратились в Российское военно-историческое общество — его возглавляет советник президента и соавтор единого учебника новейшей истории Владимир Мединский.

Представители РВИО сообщили, что скорбят по погибшим во время политического противостояния 1993 года, но не могут участвовать в постройке мемориала, потому что «это будет воспринято как признание нелегитимности существующей власти». «[Автор запроса], воспринимая существующий в Российской Федерации политический режим как результат государственного переворота, предлагает государственным органам заняться увековечиванием памяти собственных противников», — говорится в ответе Общества.

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BBC News Русская служба