Бывшая мэр Нарвы К. Райк: «Быть русским – это уже не так просто»

Эстонский политик, член Социал-демократической партии Эстонии, бывшая министр внутренних дел Катри Райк возглавила русскоязычную Нарву в декабре 2020 года. И вот, спустя неполных три года, 11 сентября ей инициировали вотум недоверия за подписью 18 депутатов. Незадолго до этого в интервью Радио ЛРТ она рассказала о сложностях, с которыми приходится сталкиваться городу в том числе и из-за различия языков горожан и большинства жителей Эстонии.

- В чем особенность Нарвы?

- Здесь 98% русскоязычных людей и только 2% эстонцев. Население – 54000, это третий город в Эстонии, в нем чуть больше тысячи эстонцев. Что это значит? Это, действительно, самый русскоязычный город в Европейском союзе. Я не знаю хорошо ситуацию в ваших городах, но я знаю Даугавпилс, там гораздо больше многоязычных, и он находится на границе трех государств, не одной России, как мы, поэтому здесь параллель провести достаточно трудно. И у нас очень разные политики государств, как в отношении гражданства, так и в отношении того, как люди могут участвовать на выборах.

- Сейчас у вас проходит обсуждение названий улиц, да?

- Да. Во-первых, надо говорить, какие улицы и почему переименовываются. По большому счету, улицы советского времени были переименованы в начале девяностых годов, но остались, действительно, в Нарве какие-то улицы, которые не переименовали. Сейчас идет речь от 4-х улицах, которые названы в честь героев Советского союза. Это молодые люди, которые погибли в Нарве в 1944 году, и именно в этом вопрос – переименовать или не переименовывать эти улицы.

Сейчас, когда мы с вами говорим, через час начинается собрание и, скорее всего, на нем решат не переименовывать, то есть оставить это советское название. Аргумент заключается в том, что названия этих улиц уже стали частью истории.

Но на государственном уровне есть совсем другой взгляд на это. Эти названия не соответствуют нашим законам о наименованиях, и, скорее всего, государство и переименует эти улицы. Вернее, уже есть постановление министра о публичном обсуждении, потому что, скорее всего, здесь появляется конфликт между городским собранием и государственной властью.

К. Райк / Стоп-кадр

- Как русскоязычное население принимает то, что происходит в Украине, каковы настроения в Нарве?

- Разумеется, разные настроения. Мы не знаем, что думают даже наши соседи, так же, как и вы не знаете. Здесь, разумеется, есть всевозможные мнения, поскольку люди имеют очень разный жизненный опыт. У нас есть много людей, которые сами родом с Украины. Здесь большая разница, родом ли они с востока или с запада Украины.

У нас есть жители города, которые являются гражданами России и у которых больше контактов с Россией.

Здесь очень разные мнения у людей. Можно сказать, что люди помоложе понимают, что это война, а не какая-то специальная операция в Украине, и поддерживают Украину. Есть, обязательно, и те люди, которые думают, что Путин делает все правильно и Украина этой войны заслуживает. Такое мнение тоже имеет место.

- Можете ли вы сказать, какая часть жителей так думает?

- Это очень трудно, это будет явная спекуляция. Как сказали бы психологи, 20% тех, кто за, 20% – тех, кто против, а посередине 60%, которые не знают, какую сторону принять.

Нарва / Фото AP

- Как вы расцениваете предложение запретить голосовать гражданам России на местных выборах?

- Я считаю, что это право надо оставить. В Эстонии среди политиков очень разные мнения. Но если лишить их этого права, тогда в Нарве треть населения не сможет участвовать в местных процессах. В городе Силламяэ, который недалеко от Нарвы – половина населения – российские граждане, в городе Кохтла-Ярве – 20%. Это тоже наши люди.

Если бы сейчас речь шла о том, дать им это право или не дать, тогда я сказала бы: «Не давать», но сейчас забирать у людей что-то – это совсем другое. Наш канцлер по вопросам права сказал, что это не соответствует нашей конституции. Так же сказал и наш президент.

Я бы эту тему не стала продолжать, потому что все-таки на местном уровне мы решаем местные вопросы, и когда кто-то остается без права участвовать в выборах, это значит, что мы их просто исключаем из демократических процессов.

- Не видите ли вы проблем с интеграцией русскоязычных здесь, особенно тех, которые без гражданства?

- Мы сами шутим, что, скажем, я – хороший пример интеграции. Я свободно говорю по-русски, да, с большим акцентом, но говорю. Я живу уже долгие годы в Нарве и я полностью интегрирована.

Да, разумеется, вопросы интеграции есть во всех обществах, и это невозможно изменить.

Вызовом является знание эстонского языка. Где-то каждый третий житель города скажет, что он или она знает эстонский язык. Часто у людей нет опыта изучения другого языка, и поэтому это и трудно, и для взрослого человека это мучительный путь – выучить язык. Но в случае Эстонии язык – это первый признак того, интегрирован ты или нет. Так это воспринимает большинство, то есть эстонцы.

- Можно ли говорить о том, что у большей части русскоязычной Нарвы что-то изменилось в голове после того, когда Россия напала на Украину.

Нарва / Фото AP

- Я не могу сказать, что у всех изменилось. У людей помоложе у многих изменилось, люди стали больше сомневаться, что правильно, что неправильно. Уже такой черной или белой правды нет, что Путин хороший.

Я своими глазами видела, как люди говорили, что да, плохо, что убрали наши советские памятники, например, наш танк, который год тому назад государство решило убрать в музей. Но сейчас люди скажут, что плохо, что танка нет. А кто виноват? Виноват Путин, скажут они. Это тоже уже изменение. Ясно, что у людей, помоложе особенно, есть серьезный вопрос идентитета. Кто я? Это до войны они называли себя местными русскими или эстонскими русскими, а сейчас называют себя очень часто русскоязычными эстонцами. Так что быть русским – это уже не так просто.

Материал подготовил А. Двоеглазов