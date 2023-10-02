Naujienų srautas

Осень
Новости 29 мин. назад

Минувший сентябрь в Литве был самым теплым за историю современных наблюдений

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 40 мин. назад

Глава МИД Литвы в Киеве: "Украина докажет что сомневающиеся в реформах – неправы"

Православная церковь
Новости 1 ч. назад

Православная Церковь Литвы Московского Патриархата в Вильнюсе начинает подготовку священнослужителей

Экономика
Новости 2 ч. назад

EURIBOR в Литве преодолел порог в 4%: ожидать ли дальнейшего повышения?

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
Новости 2 ч. назад

Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Г. Ландсбергис и Д. Кулеба
Новости 2 ч. назад

В Киеве впервые проходит встреча глав МИД стран Евросоюза

Памятник П. Цвирке
Новости 2 ч. назад

Стоявшая в центре Вильнюса скульптура советскому писателю Цвирке передана в парк-музей

Общественный транспорт в Паневежисе
Новости 3 ч. назад

В Паневежисе запущена система продажи электронных билетов в общественном транспорте

Кястутис Будрис
Новости 3 ч. назад

Будрис: "Потребление наркотиков подростками переступает порог нацбезопасности"

Работа
Новости 4 ч. назад

Служба занятости Литвы: "Число работников из ЕС сократилось, выросло - из Средней Азии"

Почта Литвы
Новости 4 ч. назад

Посылка отправленная с Литвы в Испанию пропала: почта своей вины не признает

Жара
Новости 5 ч. назад

Сентябрь в Европе стал самым жарким в истории наблюдений

Война России против Украины
Новости 5 ч. назад

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, воевавший в составе Интернационального легиона

Осень
Новости 6 ч. назад

Погода: неделя будет дождливой и прохладной

Ученики в Доме национальных общин
Новости 6 ч. назад

В Вильнюсе представят бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины

Довиле Базаре
Новости 7 ч. назад

Жительница Шауляй бросила работу в банке и занялась игрушечным бизнесом: "Меня никто не понимал"

Новости2023.10.02 12:48

В Киеве впервые проходит встреча глав МИД стран Евросоюза

DW
Deutsche Welle 2023.10.02 12:48
Г. Ландсбергис и Д. Кулеба
Г. Ландсбергис и Д. Кулеба / I. Balsiūnaitės / LRT nuotr.

Встреча министров иностранных дел государств Евросоюза в Киеве - первая такого рода за пределами ЕС. Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал ее "исторической".   

В Киеве в понедельник, 2 октября, собрались на неформальную встречу министры иностранных дел всех 27 стран - членов ЕС. Это первая подобная встреча на высшем уровне, проходящая за пределами Евросоюза. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ее "исторической", добавив, что Украина является будущим членом ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также находится в украинской столице, подтвердил один из представителей МИД ФРГ утром 2 октября в ответ на запрос журналистов.

Как пишет агентство Reuters, на неформальном саммите в Киеве планируется подчеркнуть непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС. О начале этой встречи не было объявлено до самого момента ее проведения по соображениям безопасности.

Боррель о поддержке Украины со стороны ЕС

Как сообщил Боррель 2 октября, на саммите в украинской столице, кроме прочего, планируется обсудить мирный план Киева, чтобы увеличить его поддержку на международной арене, и подготовить следующий саммит по мирному урегулированию в Украине.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли европейцам усилить поддержку Украины на фоне ситуации с Конгрессом США, не включившим 30 сентября соответствующий пункт расходов в законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы федерального правительства (шатдауна), Боррель подчеркнул, что для европейцев война в Украине "является экзистенциальной угрозой".

"Поэтому мы должны продолжать поддерживать вас и обсуждать это с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы и они тоже продолжали поддерживать вас. Я уверен, что это решение будет пересмотрено, и все вместе мы будем на вашей стороне", - указал глава европейской дипломатии, обращаясь к украинским партнерам.

Deutsche Welle

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Осень
30 мин. назад

Минувший сентябрь в Литве был самым теплым за историю современных наблюдений

Габриэлюс Ландсбергис
41 мин. назад

Глава МИД Литвы в Киеве: "Украина докажет что сомневающиеся в реформах – неправы"

Православная церковь
1 ч. назад

Православная Церковь Литвы Московского Патриархата в Вильнюсе начинает подготовку священнослужителей

Экономика
2 ч. назад

EURIBOR в Литве преодолел порог в 4%: ожидать ли дальнейшего повышения?

Автомобиль с российскими номерами (ассоциативное фото)
2 ч. назад

Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Памятник П. Цвирке
2 ч. назад

Стоявшая в центре Вильнюса скульптура советскому писателю Цвирке передана в парк-музей

Общественный транспорт в Паневежисе
3 ч. назад

В Паневежисе запущена система продажи электронных билетов в общественном транспорте

Кястутис Будрис
3 ч. назад

Будрис: "Потребление наркотиков подростками переступает порог нацбезопасности"

Работа
4 ч. назад

Служба занятости Литвы: "Число работников из ЕС сократилось, выросло - из Средней Азии"

Почта Литвы
5
4 ч. назад

Посылка отправленная с Литвы в Испанию пропала: почта своей вины не признает

5
Памятник Иосифу Сталину
2023.10.02 08:02

На территории мемориала жертвам репрессий установили бюст Сталина

Ученики в Доме национальных общин
2023.10.02 08:50

В Вильнюсе представят бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины

Война России против Украины
2023.10.02 09:50

На войне в Украине погиб доброволец из Эстонии, воевавший в составе Интернационального легиона

Довиле Базаре
9
2023.10.02 08:30

Жительница Шауляй бросила работу в банке и занялась игрушечным бизнесом: "Меня никто не понимал"

9
Работа
2023.10.02 11:32

Служба занятости Литвы: "Число работников из ЕС сократилось, выросло - из Средней Азии"

Почта Литвы
5
2023.10.02 10:39

Посылка отправленная с Литвы в Испанию пропала: почта своей вины не признает

5
Кястутис Будрис
2023.10.02 11:56

Будрис: "Потребление наркотиков подростками переступает порог нацбезопасности"

Осень
2023.10.02 09:02

Погода: неделя будет дождливой и прохладной

Экономика
2023.10.02 13:28

EURIBOR в Литве преодолел порог в 4%: ожидать ли дальнейшего повышения?

Памятник П. Цвирке
2023.10.02 12:37

Стоявшая в центре Вильнюса скульптура советскому писателю Цвирке передана в парк-музей