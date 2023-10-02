Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами. Запрет начнет действовать до конца дня 2 октября, сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов.

"Уверен, что до конца дня запрет на въезд российских автомобилей в нашу страну начнет действовать и на территории Болгарии, и хочу добавить, что для грузовых автомобилей он действует уже несколько месяцев", – указал Златанов.

Он не смог назвать количество въезжающих в Болгарию машин с российскими номерами, но сказал, что их немного.

Запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Норвегии. Ограничение вводится на основании санкций, введенных ЕС против России.

Власти Финляндии уточнили, что запрет не коснется граждан и семей ЕС и Европейской экономической зоны, в том числе со вторым гражданством, постоянно проживающих в России. Также ограничения не распространяются на автомобили с дипномерами и машины, совершающие гуманитарные перевозки.

Таможня Литвы потребовала от владельцев автомобилей с российскими номерами вывезти их с территории страны и Евросоюза в течение шести месяцев. Это требование касается машин, ввезенных в Литву до 11 сентября этого года. В случае нарушения закона, как заявили в таможне, власти могут наложить штраф и/или конфисковать автомобиль.

Еврокомиссия ранее обновила интерпретацию санкционного законодательства [Разъяснение было выпущено после случаев, когда в Германии начали арестовывать автомобили с номерами РФ] – а именно, статьи 3i постановления № 833/2014.

"Настоящее время"