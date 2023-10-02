Стоявшая в центре Вильнюса скульптура советскому писателю Цвирке передана в парк-музей

Памятник литовскому писателю и советскому деятелю Петрасу Цвирке, демонтированный в Вильнюсе почти два года назад, перевезен в парк-музей Грутас, сообщили в столичном муниципалитете.

В ноябре 2021 года, после демонтажа памятника, простоявшего на площади в центре города более 60 лет, он был оставлен под охраной на территории муниципального предприятия Grinda.

Возможность демонтажа памятника возникла летом 2021 года после того, как эксперты исключили его из реестра культурных ценностей, и столичный горсовет одобрил это решение.

Памятник П. Цвирке / D. Umbrasas/LRT

Первоначально этот памятник, как и скульптуры с "Зеленого моста" столицы, должен был быть передан Национальному музею Литвы на праве доверительного управления. Когда он отказался принять ее, обратились в парк "Грутас" и разрешили передать скульптуру общественному учреждению Hesono klubas, которое управляет этим парком советских скульптур под Друскининкай.

Когда в этом году вступил в силу так называемый закон о десоветизации, запрещающий использование символов тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах, уже были приняты первые решения о том, что использование имени Цвирки не соответствует требованиям и нормам этого Закона.

Специальная комиссия экспертов признала, что Цвирка был активным деятелем предвыборного фарса, организованного оккупационными властями, членом Коммунистической партии Литвы, депутатом Народного Сейма, избранным на основе сфальсифицированных результатов выборов, секретарем его президиума (июнь — июль 1940 г.).

Демонтаж памятника Пятрасу Цвирке в Вильнюсе / D. Umbraso/LRT nuotr.

С 1940-х годов, с момента первой советской оккупации, он поддерживал ее, прославлял советское правительство, армию, ее руководителя Иосифа Сталина, до своей смерти в 1947 году оставался членом президиума Верховного Совета Советского Союза, помимо политических должностей, он также был членом Союза писателей Литвы, в 1945-1947 годах его председателем.