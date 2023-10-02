В Вильнюсе представят бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины

В понедельник в Доме национальных общин Вильнюса пройдет мероприятие, посвященное презентации курсов литовского языка для беженцев из Украины.

Как сообщили в организации, в мероприятии примут участие представители посольства США в Литве, представители Дома национальных общин, Департамента по делам национальных меньшинств, Государственной комиссии по литовскому языку, а также преподаватели литовского языка и участники курсов.

Курсы литовского языка в Доме национальных общин будут посещать более 620 человек, сформировано 30 групп, 20 из которых финансирует посольство США в Литве.

Проект, финансируемый посольством США, продлится 18 месяцев, при этом 20 групп будут вновь собираться каждые шесть месяцев, создавая тем самым условия для организации непрерывного обучения.

Благодаря частичному финансированию Департамента по делам национальных меньшинств и Государственной комиссии по литовскому языку литовский язык смогут изучать не только военные беженцы из Украины, но и представители других этнических общностей.

В ходе мероприятия Наталья Родкова исполнит на скрипке украинские и литовские произведения, Ольга Салтыкова прочтет стихи Тараса Шевченко, выступят студенты университета им. Витауатаса Великого.

Организатором курсов литовского языка является Дом национальных общин. Курсы финансируются посольством США в Литве, общественным учреждением «Сильные вместе» (Stiprus kartu), Департаментом национальных меньшинств и Государственной комиссией литовского языка.