Жительница Шауляй бросила работу в банке и занялась игрушечным бизнесом: "Меня никто не понимал"

Не каждый решается бросить работу. Но Довиле Базаре, всю жизнь проработавшая в банке, решила перевернуть свою жизнь с ног на голову и открыть фирму по прокату игрушек. Страх и тревога не останавливают ее на пути к своей мечте, и каждый раз, когда она решается сказать "да" своим идеям, она открывает для себя радость жизни.

Довиле живет в пригороде Шяуляй с мужем и двумя детьми. Сегодня и муж, и дети вносят свой вклад в бизнес Довиле. Муж - своими руками, изготавливая деревянные игрушки, а сыновья - взяли на себя очень ответственную роль испытателей игрушек.

Предпринимательница всю жизнь проработала в банке на разных должностях. Но однажды ее вдруг посетило вдохновение, от которого она не могла избавиться.

"Я так любила свою работу, что мне было нелегко оставить ее и заняться любимым делом, где все было новым, но я знала, что по-другому не смогу. У меня просто возникла эта идея, и я не могла ее отпустить", - улыбается она.

Прокат игрушек? Что это такое? Довиле говорит, что это очень популярное занятие за рубежом, но пока не известное в Литве. Вы можете заказать пять игрушек для своего ребенка на один, три или шесть месяцев.

Довиле Базаре / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Все игрушки сделаны из натуральных материалов в соответствии с методикой Монтессори. В Литве это еще не очень известно. Я думала, что мне первой пришла в голову эта идея, но, конечно, увидела, что она уже родилась в головах иностранцев, где эта услуга очень популярна, а литовцы пока не понимают, почему им может понадобиться брать игрушки напрокат, а не покупать", - делится своими мыслями предпринимательница.

Действительно, литовцы любят, чтобы у них все было свое. Но, по мнению Довиле, мы живем в избытке. На эту мысль ее натолкнуло разглядывание игрушек сына. Весь этот беспорядок может прекратиться, если родители начнут смотреть на игрушки немного по-другому. Детям не нужно огромное количество игрушек.

"Сейчас так много игрушек... В нашей коробке пять игрушек, которые развивают разные навыки. Поверьте, дети не скучают без своих игрушек. Еще не было случая, чтобы ребенок не смог вернуть игрушку, потому что он так к ней привязан. Они забывают. Я даже добавилf этот миф к нашим мифам, что ребенок не сможет расстаться со своей игрушкой. Я и сама об этом думала, но они с удовольствием получают новые игрушки", - с энтузиазмом делится своими мыслями Довиле.

Мне страшно, но я делаю

Довиле Базаре / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Страшно ли было начинать бизнес, не имея ни опыта, ни навыков, и заниматься деятельностью, к которой литовцы еще не привыкли? Предприниматель признается, что решиться на это было очень сложно. Ведь людям трудно менять работу, даже если они ее не любят, а Довиле пришлось выбирать между двумя любовями в жизни.

"Я была очень увлечена своей идеей. Мне было очень страшно. Ведь я многое делала впервые в жизни. Я до сих пор учусь. Мне и сегодня страшно. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что мне очень страшно, но я все равно это сделаю", - рассказывает предпринимательница о своей борьбе со страхами.

Довиле прошла, пожалуй, через все этапы, через которые обычно проходят люди, решившие изменить свою работу. Она столкнулась со скептическим отношением друзей и мыслями о том, что идея не стоит того, чтобы ею заниматься, но супруг всегда поддерживал ее.

"Несмотря на то, что мне было очень страшно, я настолько верила в свою идею, что решила не слушать тех, кто в меня не верил. Я считаю, что именно так и нужно поступать. Если ты действительно веришь в свою идею, ты должен не обращать внимания на других и просто делать ее", - говорит она.

Довиле Базаре / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Сегодня она нисколько не жалеет о том, что осуществила свою мечту, потому что радость от жизни в новой, незнакомой карьере побеждает ее страхи и тревоги. Конечно, семье пришлось взвесить свои возможности, чтобы заняться новым делом, но Довиле уверена, что она была настолько увлечена своей мечтой, что так или иначе нашла бы способ начать новую деятельность.

Тема экологии очень важна для нее. Когда мы говорим об игрушках, мы говорим не только о загрязнении окружающей среды пластиком, но и о своего рода духовной экологии. По ее словам, детей учат осознанно относиться к своему потреблению и делиться с другими, учат концентрироваться на том количестве игрушек, которое у них есть. Дети слишком отвлекаются на широкий выбор игрушек. Однако женщина применяет это правило к детям до четырех лет.

"Больше игрушек не сделают детей счастливее, важнее качественное присутствие, отношения", - говорит бывшая сотрудница банка.

Довиле Базаре / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Довиле говорит, что знает, что такое кричащий ребенок в магазине: "Мне самой, конечно, приходилось с этим сталкиваться. Тогда мы говорили, что не собираемся ничего покупать, и уходили из магазина. Я знаю, что это трудно".

Фея игрушек

Предпринимательница всерьез мечтает о конкурентах. Тогда было бы легче просвещать литовцев. Потому что в одиночку трудно охватить широкий спектр. Она участвует в различных эко-ярмарках, посещает мероприятия, встречается со многими людьми, но у них все равно остается много вопросов по поводу проката игрушек.

Именно от встреч с людьми Довиле получает наибольшее удовольствие.

"У меня много дел на работе, но когда я встречаю людей, матерей, других предпринимателей, это так приятно, мы поддерживаем друг друга, советуемся, я это очень ценю", - говорит Довиле, добавляя, что раньше она даже не представляла, насколько Шяуляй предприимчив: "Когда я только начала свой бизнес, я увидела, как много людей что-то делают или создают что-то свое, и мне это очень понравилось".

Она смеется, что мечтает стать феей игрушек. Чтобы у нее было свое физическое пространство, куда дети могли бы приходить и пробовать игрушки, где их было бы много. И все они должны быть высокого качества, из дерева или других натуральных материалов. Но эта мечта кажется Довиле очень далекой. Пока у нее гораздо более простые планы.

Довиле Базаре / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

"Одна коробка отправилась в Латвию, и я подумала, что надо создать службу проката игрушек и в Латвии, где она не очень известна. Предстоит еще много работы, но именно это меня и радует, что я действительно верю в свою идею, что мы можем очистить наши дома от лишних игрушек".

Довиле не испытывает ничего, кроме радости, и призывает людей не бояться идти к своей мечте, даже если это кажется очень страшным. Потому что если очень сильно захотеть, то страхи перевесят радость от того, что ты делаешь то, что хочешь.