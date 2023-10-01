Все концертные площадки Максима Галкина в Казахстане вдруг закрылись

В Казахстане отменены концерты комика Максима Галкина. Как сообщает "Новая Газета Европа", на казахстанских площадках, где должен был выступать артист, внезапно возникли технические проблемы. Руководство центрального концертного зала "Казахстан" в Астане 30 сентября объявило о технических работах по ремонту водопровода, а 1 октября Дворец республики в Алматы сообщил о поломке сцены.

Галкин должен был выступить в Астане 8 октября, в Алматы – 9 октября.

Ранее Галкин уже заявлял, что его концертам в Казахстане препятствуют "на государственном уровне", отменяя их под надуманными, как он считает, предлогами.

Максим Галкин после начала войны в Украине публично осудил российскую агрессию – как в соцсетях, так и на своих концертах. После этого федеральные телеканалы отстранили его от ведения программы "Сегодня вечером" и отказались от рекламы с его участием. Артист покинул Россию. В сентябре 2022 года Минюст России внёс Галкина в список так называемых иностранных агентов.

В Казахстане в последнее время отменяют также концерты российских артистов, которые поддерживают войну. Так, не состоялись концерты Ларисы Долиной, Полины Гагариной, Григория Лепса. Был отменён спектакль, в котором играет поддерживающий войну актёр Сергей Глушко.

Радио Свобода