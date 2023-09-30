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Новости2023.10.01 00:10

В Эстонии планируют ввести налог на сладкие напитки с 2025 года

НГ
Новая газета. Балтия 2023.10.01 00:10
Сладкие напитки
Сладкие напитки / „Pixabay“ nuotr.

Правительство Эстонии планирует с 1 января 2025 года ввести налог на напитки, содержащие подсластители или не менее 5 гр сахара на 100 мл, передает ERR.

Cтавка налога будет зависеть от количества сахара или подсластителей. По предварительным подсчетам, планируемые поступления в бюджет составят до 25 млн евро.

«Мы достигли соглашения о введении налога на подслащенные напитки в 2025 году», — подтвердила министр здравоохранения Рийна Сиккут.

По словам главы представительства Всемирной организации здравоохранения в Эстонии Кристины Келер, такой налог уже введен во многих странах. «Что касается сладких напитков: все, что негативно сказывается на здоровье человека, у нас уже обложено акцизом, например, алкоголь и сигареты. Поскольку это не продукт первой необходимости, то и его стоит обложить налогом», — заявила она.

Глава Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила, что пока нет научных исследований, которые доказали бы влияние введения такого налога на здоровье людей. «Наоборот, люди просто начинают покупать другие сладкие продукты. Это произошло во всех странах, где в той или иной мере был введен налог на сладкое», — пояснила Потисепп.

В 2017 году в Эстонии обсуждали налог на сладкие напитки, однако президент Керсти Кальюлайд выступила против инициативы, отметив, что она противоречит Конституции и принципам равенства и юридической ясности.

Новая газета. Балтия

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