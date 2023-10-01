Baykar инвестирует в производство дронов в Украине 100 млн долларов

Турецкая компания Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB-2, инвестирует 100 млн долларов в собственное производство в Украине, заявил на форуме в Киеве ее глава Халук Байрактар.

Завод по производству турецких беспилотников будет построен через полтора года и на нем будут работать 300 человек, заявил бизнесмен.

В Украине, по его словам, также действуют сервисный центр по обслуживанию БПЛА, а также офис компании.

Соглашение о производстве "Байрактаров" в Украине было принято еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале февраля 2022 года его подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский лидер Владимир Зеленский.

Турецкие власти выдали компании Baykar лицензию на производство беспилотников в Украине в июне 2023 года.

Она позволяет организовать полный цикл производства двух типов боевых ударных дронов - Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Последний является самой современной разработкой турецкого ВПК, его серийное производство было начато в 2022 году.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО "Авиа Венчурс" - ожидается, что именно это предприятие от лица компании Baykar будет заниматься строительством завода по производству ударных дронов.

Сделанные в Украине беспилотники будут оснащены двигателями украинского производства.

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