Медведев заявил, что «новых регионов в составе России будет больше»

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что число так называемых «новых регионов» России [так власти России называют украинские области, которые пытаются аннексировать] в будущем увеличится.

Медведев опубликовал в своем телеграме пост по случаю «Дня воссоединения новых регионов с Россией» — этот праздник недавно был объявлен указом Владимира Путина и отмечается 30 сентября.

Замглавы Совбеза пообещал, что «специальная военная операция [так российские власти и СМИ называют войну против Украины] будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий».

«А новых регионов в составе России будет больше», — закончил свой пост Медведев.

30 сентября 2022 года власти России завершили процесс, который они назвали вхождением в состав РФ четырех регионов Украины, а Киев и большинство стран мира считает незаконной попыткой аннексии.

Решение России аннексировать четыре украинских региона (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области) не признает подавляющее большинство стран, оно также было осуждено решением Генеральной Ассамблеи ООН.

Армия РФ полностью не контролирует территории ни одной из четырех украинских областей, в том числе города Херсон и Запорожье.

Киев настаивает, что мирные переговоры с Россией могут начаться только после того, как армия РФ будет полностью выведена с международно-признанной территории Украины, в том числе из Крыма.

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