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Mediaite: Кеннеди-младший может выдвинуть себя в президенты США

РC
Радио «Cвобода» 2023.10.01 10:35
Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший / Wikipedia

Роберт Кеннеди-младший планирует объявить о своём выдвижении на пост президента США в качестве независимого кандидата. Это стало известно американскому новостному порталу о политике и медиа Mediaite.

По сведениям сайта, политик объявит о своём решении 9 октября в Филадельфии. Накануне его команда разместила в ютьюбе видеоролик, в котором Кеннеди призывает американцев присоединиться к нему "для важного объявления" в Филадельфии, но пока не может сказать, какого именно.

В апреле Кеннеди заявил, что будет бороться с нынешним президентом США Джо Байденом за право выдвинуться от Демократической партии. Однако позже он говорил, что партия "слилась в одно целое" с кампанией Байдена, лишив его шансов на справедливую борьбу, отмечает Reuters.

Согласно опросам американцев, Байден значительно опережает Кеннеди как кандидат от Демократической партии, однако республиканцы к Кеннеди относятся благосклоннее, чем демократы. Из этого следует, что как независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший может оттянуть голоса как у Байдена, чего опасаются демократы, так и у Дональда Трампа, которого, вероятно, выдвинет Республиканская партия.

Роберт Кеннеди-младший – племянник бывшего президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году во время его президентской кампании, и сын бывшего сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году – тоже во время его президентской кампании.

Роберт Кеннеди-младший – радиоведущий, юрист, экоактивист и сторонник антипрививочного движения, распространявший теории заговора, связанные с вакцинами.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Радио Свобода

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