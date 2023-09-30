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Новости2023.10.01 00:09

Министр культуры собирается вызвать на беседу директора Музея еврейской истории

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BNS 2023.10.01 00:09
Симонас Стрельцовас
Симонас Стрельцовас / Simono Strelcovo asmeninio archyvo nuotr.

После того, как Служба специальных расследований начала досудебное расследование в отношении члена Шяуляйского совета Симонаса Стрельцоваса, который сейчас является директором Музея еврейской истории им. Гаона Виленского, министр культуры выразил намерение вызвать его на беседу.

Служба специальных расследований сообщила, что начала досудебное расследование по факту возможного злоупотребления со стороны С. Стрельцоваса, подделки им документа или владения поддельным документом, а также растраты имущества при оказании помощи украинцам в Литве. Однако обвинение пока не предъявлено.

Как информирует Служба, расследование было начато после получения сообщения мэра Шяуляйского районного самоуправления и при наличии достаточного количества сведений о возможном хищении денег, которые Фонд Тиунэ Сугихары выделил на интеграцию в Литве украинских беженцев.

По версии следствия, при подаче отчетов об использовании средств фонда, созданного в Японии, Стрельцовас мог представить документ с поддельной подписью сотрудника муниципальной администрации. Организуя оказание услуг по обучению, он мог с целью хищения средств фонда заключать договоры с аффилированными лицами.

По утверждению Службы спецрасследований, речь идет об использовании 35 тыс. евро, которые фонд предназначал для обучения украинцев.

Сам Стрельцовас сообщил агентству BNS, что не знаком с ходом расследования и вообще ничего о нем не знает.

Как ранее сообщал новостной портал «Delfi», Симонас Стрельцовас и возглавляемое им общественное предприятие в прошлом году получили 35 тыс. евро на организацию обучения украинцев в Литве.

Однако и мэр Шяуляйского районного самоуправления, и японский меценат профессор Инаба Чихару сомневаются в том, что обучение действительно проводилось, и подняли вопрос о возможном конфликте интересов.

Стрельцовас и его предприятие организовывали это обучение не сами, а покупали данные услуги. В числе прочих, услуги продавала жена Стрельцоваса Живиле Стрельцовене и Рената Мотеюне, жена другого муниципального политика – Вацловаса Мотеюнаса.

«Поскольку этот вопрос напрямую не связан с его деятельностью на посту директора учреждения, подотчетного министерству, юридический аспект несколько иной. Здесь вопрос скорее о репутации и о том, мешают ли не мешают данные расследования исполнению обязанностей. Я думаю, что мы поговорим с ним об этом на следующей неделе», - сказал агентству BNS министр культуры Симонас Кайрис.

# Литва
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