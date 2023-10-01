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В Литве предложили штрафовать до 500 евро водителей, занявших чужое парковочное место

НГ
Новая газета. Балтия 2023.10.01 09:10
Вилюс Семешка
Вилюс Семешка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Консерватор Вилюс Семешка предложил ввести наказание для водителей, которые занимают чужое место на парковке, в виде предупреждения или штрафа до 500 евро, пишет Delfi. Депутат зарегистрировал соответствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях Литвы. 

По мнению Семешка, все больше людей приобретают недвижимость с местом для парковки, но иногда их самовольно занимают другие водители.

«Мы хотим защитить владельцев таких парковочных мест, чтобы они могли защитить свое место от «захватчиков». Бывают такие ситуации, когда кто-то ставит свою машину на чужое место, а сам уезжает, например, на месяц за границу. Сейчас полиция ничего не может сделать в таких случаях», — заявил он.

В соответствии с поправками, «за самовольную парковку на чужом месте» предлагает ввести предупреждение или штраф от 100 до 300 евро или же принудительную эвакуация автомобиля. За повторное нарушение грозит штраф от 300 до 500 евро.

Предлагается, чтобы новое требование вступило в силу с 1 января 2024 года.

Новая газета. Балтия

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