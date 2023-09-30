Друг Путина призвал возобновить ядерные испытания на Новой Земле

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле, чтобы «напугать Запад».

По словам Ковальчука, действия западных стран в отношении России становятся «все более агрессивными». Он напомнил, что в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» мощностью более 50 мегатонн. «После чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно», – сказал Ковальчук.

«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», – добавил глава «Курчатовского института». Его слова приводит РИА «Новости».

В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность полигона на Новой Земле к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми.

Путин также объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России о приостановке участия в договоре «глубоко прискорбным и безответственным».

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава «Росатома» Алексей Лихачев в августе совершили облет Центрального полигона России на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год СССР взрывал ядерное оружие.

Испытания «Царь-бомбы» на Новой Земле прошли 30 октября 1961 года. Разрушительная сила бомбы была в несколько тысяч раз больше, чем у американского «Малыша», сброшенного на Хиросиму в 1945 году. Взрывная волна обошла Землю три раза. США проводили подобные ядерные испытания в 1950-х годах. Последние ядерные испытания в СССР прошли в 1990 году, США — в 1992-м.

Михаил Ковальчук брат главы банка «Россия» Юрия Ковальчука, близкий друг президента России. Михаила Ковальчука называют одним из идеологов войны с Украиной.

На днях телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что Россия примерно с февраля прошлого года занимается реконструкцией ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Судя по снимкам, в период с 2021 по 2023 год на архипелаг прибывали корабли и транспортные контейнеры, прорывались туннели в горах, а зимой расчищались дороги.

Модернизацией ядерных полигонов, по данным CNN, также занимаются Соединённые Штаты и Китай.

Голос Америки