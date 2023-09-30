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Новости2023.09.30 13:40

Друг Путина призвал возобновить ядерные испытания на Новой Земле

ГА
Голос Америки 2023.09.30 13:40
Владимир Путин и Михаил Ковальчук
Владимир Путин и Михаил Ковальчук / фото AP

Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил испытать ядерное оружие на Новой Земле, чтобы «напугать Запад».

По словам Ковальчука, действия западных стран в отношении России становятся «все более агрессивными». Он напомнил, что в 1961 году СССР в ответ на агрессивную риторику США испытал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» мощностью более 50 мегатонн. «После чего американцы сразу стали договариваться, мгновенно», – сказал Ковальчук.

«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», – добавил глава «Курчатовского института». Его слова приводит РИА «Новости».

В феврале президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить готовность полигона на Новой Земле к испытанию российского ядерного оружия, если США проведут его первыми.

Путин также объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России о приостановке участия в договоре «глубоко прискорбным и безответственным».

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава «Росатома» Алексей Лихачев в августе совершили облет Центрального полигона России на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год СССР взрывал ядерное оружие.

Испытания «Царь-бомбы» на Новой Земле прошли 30 октября 1961 года. Разрушительная сила бомбы была в несколько тысяч раз больше, чем у американского «Малыша», сброшенного на Хиросиму в 1945 году. Взрывная волна обошла Землю три раза. США проводили подобные ядерные испытания в 1950-х годах. Последние ядерные испытания в СССР прошли в 1990 году, США — в 1992-м.

Михаил Ковальчук брат главы банка «Россия» Юрия Ковальчука, близкий друг президента России. Михаила Ковальчука называют одним из идеологов войны с Украиной.

На днях телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что Россия примерно с февраля прошлого года занимается реконструкцией ядерного полигона на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Судя по снимкам, в период с 2021 по 2023 год на архипелаг прибывали корабли и транспортные контейнеры, прорывались туннели в горах, а зимой расчищались дороги.

Модернизацией ядерных полигонов, по данным CNN, также занимаются Соединённые Штаты и Китай.

Голос Америки

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