7 стран EC, в том числе Литва, пополнят запас артснарядов в рамках программы по оказанию помощи Украине

Заказы размещены по контрактам, согласованным Европейским оборонным агентством (EDA). Они касаются 155-мм артиллерийских снарядов – критически важного вида боеприпасов в войне в Украине. До сих пор оборонные закупки были, в основном, прерогативой отдельных правительств 27 стран-членов НАТО

Семь стран ЕС заказали боеприпасы в соответствии с планом закупок Европейского союза, призванным обеспечить Украину артиллерийскими снарядами и пополнить истощенные запасы этих снарядов в европейских странах, сообщает профильное агентство ЕС.

Эта схема была разработана в рамках плана стоимостью не менее 2 млрд. евро, запущенного в марте этого года с целью поставки в Украину 1 млн. артиллерийских снарядов и ракет в течение года.

«Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм снаряды в рамках ускоренной процедуры EDA», – говорится в электронном письме Европейского оборонного агентства в ответ на вопросы журналистов агентства Reuters.

В EDA уточнили, что «в ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например, для пополнения национальных запасов».

Некоторые официальные лица и дипломаты скептически относятся к тому, что поставленная цель будет достигнута, однако данная инициатива стала важным шагом на пути усиления роли ЕС в оборонной и военной сфере. К этому решению подтолкнула российская агрессия в Украине.

EDA отказалось назвать страны, заявив, что каждое правительство должно само объявить о своих заказах.

В ответ на запрос агентства Reuters Министерство обороны Литвы подтвердило, что оно входит в число этих 7 стран.

EDA также отказалось назвать стоимость и количество заказов, сославшись на то, что эта информация является конфиденциальной.

Однако в сообщении говорится, что речь идет как о поставках готовых 155-мм артиллерийских снарядов, так и о поставках компонентов к ним.

В сообщении говорится, что эти снаряды используются в четырех «современных артиллерийских установках, разработанных и произведенных в Европе... и наиболее часто используемые украинскими вооруженными силами», таких как французская CAESAR, польская Krab, немецкая PzH2000 и словацкая Zuzana C/2000.

Разместив заказы до конца сентября, сделавшие это страны смогут претендовать на возмещение расходов на боеприпасы, закупаемые для Украины, из фонда, управляемого ЕС – Европейского фонда мира.

Голос Америки