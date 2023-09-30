«Чтобы сердца наши не остывали». Литовский «Caritas» и война в Украине

«Любовь в истине» – так в переводе с латыни звучит девиз организации «Caritas», которая меняет жизни миллионов людей по всему миру. Программа телевидения LRT «Наша русская улица» рассказала о том, как «Caritas» помогает Украине.

Волонтёры организации работают в различных сферах, включая помощь бедным, поддержку беженцев и мигрантов, образование, экологическую защиту и гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях. Координатор «Caritas» Вильнюсской архиепархии Гинтария Седрисовене рассказала, кто может стать волонтёром:

«Волонтёрами являются самые разные люди. Это могут быть молодые, даже студенты, это могут быть семейные пары, это могут быть пенсионеры, у которых есть время, потому что руки всегда нужны. Можно позвонить, заполнить анкету, стать волонтёром по какой-либо программе. Если ты молод и можешь учить, играть с детьми, можно пойти на программу, связанную с детьми, семьями; если у тебя много времени, можно помогать собирать одежду...».

Гинтария Седрисовене / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Литовская ветка благотворительной организации уже в шестой раз провела акцию по сбору помощи жителям Украины. Во время акции были собраны вещи, продукты и деньги для жителей территорий, больше всего пострадавших во время войны.

«На сей раз сбор был немного поменьше, – продолжает Гинтария Седрисовене. – Война идёт уже год с лишним, и люди уже как-то привыкли. И вот эти акции организуются, чтобы напомнить: в Украине до сих пор нуждаются в помощи. Чтобы сердца наши не остывали. Трогательно было видеть, как пришла одна пожилая пара и принесла целую коробку макарон со словами: «Что мы сами едим, тем и делимся». Люди делятся от всего сердца».

Шестой сбор гуманитарной помощи для жителей Украины, проведённый организацией «Caritas» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Сбор проводился в более чем тридцати крупных и небольших городах Литвы, в различных приходах. Например, в Висагинасе гуманитарную помощь собирали в костёле святого апостола Павла.

«Так как «Caritas» в Висагинасе только начинает свою деятельность, мы второй раз организуем такую акцию, – говорит волонтёр Рената Романченкене. – Первая акция была в начале марта. Мы были очень рады, что люди в ней активно участвовали. Мы собрали около 70 коробок разных вещей, продуктов, включённых в целевой список. В основном это вещи, школьные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения: растительное масло, крупы, макароны, консервы (рыбные или мясные), бытовая химия».

Рената Романченкене / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Во время последнего сбора по всей Литве одних только школьных принадлежностей было передано в дар более 6 000 единиц. Весь список необходимых вещей был опубликован на сайте «Caritas» и в социальных сетях, так же, как и реквизиты для сбора финансовой помощи. Почему так важно сегодня помогать Украине и кто приносит помощь, рассказала одна из висагинских волонтёров Мигле Новославскайте:

«С другими делятся люди, которые и сами-то не слишком богаты. Это очень-очень прекрасное качество людей. Потому что там сейчас страдают наши братья и сёстры. Погибают, страдают дети, старики, женщины, мужчины...».

Мигле Новославскайте / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Висагинас известен как город с высокой долей русскоязычного населения. Изначально это был поселок, появившийся во время строительства Игналинской атомной электростанции, что привело к приезду в этот регион значительного числа русскоязычных специалистов и их семей. А с началом войны в городе оказалось и немало беженцев из Украины.

Висагинас / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Местный житель Зигфрид Бенкевич признался, что в городе о войне говорят всякое:

«Я думаю, что разные есть мнения о войне, но что касается моего, так однозначно отрицательно: всё это плохо и ненормально – эти режимы за границей. За город не могу сказать. Какие-то представители старшего поколения, которые ещё хорошенько хлебнули советской пропаганды, видят ситуацию, наверное, одним образом, но что касается молодёжи, то она, я думаю, в основном против войны».

Зигфрид Бенкевич / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

После 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали вторжение и бомбардировки Украины, большое количество людей убежали в Европу, в том числе и в Литву. «Caritas» работает в 46 европейских странах, и в каждой из них помогают беженцам и мигрантам, предоставляя им поддержку, включая помощь с жильём, трудоустройством и интеграцией в новое общество. Социальную помощь оказывали и в «Caritas» Вильнюсской архиепархии.

В офисе организации «Caritas» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Когда началась война и в Литву начали прибывать военные беженцы, мы запустили такую программу – литовские семьи дружат с украинскими семьями. Эти люди нуждаются не только в помощи, но просто в том, чтобы с ними пообщались, чтобы их просто выслушали, просто обняли и сказали: «Мы есть. Если тебе что-то нужно, звони, поговорим, покажем». Такая простая людская дружба, от сердца к сердцу – это очень важно», – говорит координатор «Caritas» Вильнюсской архиепархии Гинтария Седрисовене.

Дневной центр для детей и подростков «Ангел надежды» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Дневной центр для детей и подростков «Ангел надежды» от «Caritas» работает в Вильнюсе уже 30 лет. Социальные работники здесь организуют занятия и мероприятия, направленные на физическое и культурное развитие детей. Руководитель центра Анжела Чикилёва подробнее рассказала об активностях в центре и о том, какие изменения в работу центра внесла война:

«К нам сюда дети приходят после уроков. Тут есть работники, которые помогают им делать уроки, которые ведут с ними занятия – например, рисуют. В этом году у нас появится музыкальная терапия. Кроме того, мы ходим с детьми в походы, у нас есть летние лагеря. Год тому назад, когда началась война, к нам приходили дети из Украины. Вот в этом помещении мы с ними занимались, рисовали, общались, проводили разные занятия. Сейчас наш центр тоже приглашает детей из Украины».

Анжела Чикилёва / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Литовский «Caritas» поблагодарил всех, кто внёс вклад в шестую кампанию по сбору гуманитарной помощи. Там напомнили, что помогать тем, кто находится в беде, важно всегда, а до конца октября будет идти сбор денежной поддержки на реконструкцию домов на деоккупированных территориях Украины. Цель состоит в том, чтобы собрать 100 тысяч евро и помочь как минимум 100 людям перед наступлением зимы. Больше информации можно найти на сайте организации.