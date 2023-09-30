Naujienų srautas

Сладкие напитки
Новости 50 мин. назад

В Эстонии планируют ввести налог на сладкие напитки с 2025 года

Жигимантас Павилёнис
Новости 51 мин. назад

Жигимантас Павилёнис: «Пока Россия не переосмыслила свою историю, нам лучше закрыться на 100 процентов»

Дмитрий Медведев
Новости 51 мин. назад

Медведев заявил, что «новых регионов в составе России будет больше»

Симонас Стрельцовас
Новости 51 мин. назад

Министр культуры собирается вызвать на беседу директора Музея еврейской истории

Висагинский костёл святого апостола Павла
Новости 51 мин. назад

«Чтобы сердца наши не остывали». Литовский «Caritas» и война в Украине

Владимир Путин
Новости 10 ч. назад

Путин внёс в Думу проект о выходе РФ из конвенции по нацменьшинствам

Владимир Путин и Михаил Ковальчук
Новости 11 ч. назад

Друг Путина призвал возобновить ядерные испытания на Новой Земле

Символ международного паралимпийского движения
Новости 13 ч. назад

Российским спортсменам разрешили выступления на Паралимпиаде в нейтральном статусе

Джо Байден
Новости 13 ч. назад

Байден предупредил об угрозе демократии, исходящей от Дональда Трампа

Гитанас Науседа
Новости 14 ч. назад

Популярнейшим политиком остается Науседа, Анушаускас уступил место Блинкявичюте

Еще четыре члена одной семьи переехали из Венесуэлы на жительство в Литву
Новости 16 ч. назад

Литва переселила из Венесуэлы еще одну семью

Таможня
Новости 16 ч. назад

Автомобили с российскими номерами покинут Литву в течение полугода

Флаги Финляндии и России
Новости 16 ч. назад

Северные страны вводят постоянный контроль за въездом машин из России

Школа
Новости 16 ч. назад

60% жителей Литвы поддерживают планы по забастовке учителей – опрос

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 16 ч. назад

Министр Ландсбергис призвал европейские страны к «ускорению поставок вооружения Украине»

Роберт Фицо
Новости 16 ч. назад

Выборы в Словакии: премьером может стать Роберт Фицо – человек, который обещает свернуть военную помощь Украине

Новости2023.10.01 00:09

«Чтобы сердца наши не остывали». Литовский «Caritas» и война в Украине

ВР ТН KV LRT.lt
Владислав Рассохов, телепроект «Наша русская улица», Ketvirta versija, LRT.lt 2023.10.01 00:09
Висагинский костёл святого апостола Павла
Висагинский костёл святого апостола Павла / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Любовь в истине» – так в переводе с латыни звучит девиз организации «Caritas», которая меняет жизни миллионов людей по всему миру. Программа телевидения LRT «Наша русская улица» рассказала о том, как «Caritas» помогает Украине.

Волонтёры организации работают в различных сферах, включая помощь бедным, поддержку беженцев и мигрантов, образование, экологическую защиту и гуманитарную помощь в чрезвычайных ситуациях. Координатор «Caritas» Вильнюсской архиепархии Гинтария Седрисовене рассказала, кто может стать волонтёром:

«Волонтёрами являются самые разные люди. Это могут быть молодые, даже студенты, это могут быть семейные пары, это могут быть пенсионеры, у которых есть время, потому что руки всегда нужны. Можно позвонить, заполнить анкету, стать волонтёром по какой-либо программе. Если ты молод и можешь учить, играть с детьми, можно пойти на программу, связанную с детьми, семьями; если у тебя много времени, можно помогать собирать одежду...».

Гинтария Седрисовене
Гинтария Седрисовене / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Литовская ветка благотворительной организации уже в шестой раз провела акцию по сбору помощи жителям Украины. Во время акции были собраны вещи, продукты и деньги для жителей территорий, больше всего пострадавших во время войны.

«На сей раз сбор был немного поменьше, – продолжает Гинтария Седрисовене. – Война идёт уже год с лишним, и люди уже как-то привыкли. И вот эти акции организуются, чтобы напомнить: в Украине до сих пор нуждаются в помощи. Чтобы сердца наши не остывали. Трогательно было видеть, как пришла одна пожилая пара и принесла целую коробку макарон со словами: «Что мы сами едим, тем и делимся». Люди делятся от всего сердца».

Шестой сбор гуманитарной помощи для жителей Украины, проведённый организацией «Caritas»
Шестой сбор гуманитарной помощи для жителей Украины, проведённый организацией «Caritas» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Сбор проводился в более чем тридцати крупных и небольших городах Литвы, в различных приходах. Например, в Висагинасе гуманитарную помощь собирали в костёле святого апостола Павла.

«Так как «Caritas» в Висагинасе только начинает свою деятельность, мы второй раз организуем такую акцию, – говорит волонтёр Рената Романченкене. – Первая акция была в начале марта. Мы были очень рады, что люди в ней активно участвовали. Мы собрали около 70 коробок разных вещей, продуктов, включённых в целевой список. В основном это вещи, школьные принадлежности, продукты с длительным сроком хранения: растительное масло, крупы, макароны, консервы (рыбные или мясные), бытовая химия».

Рената Романченкене
Рената Романченкене / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Во время последнего сбора по всей Литве одних только школьных принадлежностей было передано в дар более 6 000 единиц. Весь список необходимых вещей был опубликован на сайте «Caritas» и в социальных сетях, так же, как и реквизиты для сбора финансовой помощи. Почему так важно сегодня помогать Украине и кто приносит помощь, рассказала одна из висагинских волонтёров Мигле Новославскайте:

«С другими делятся люди, которые и сами-то не слишком богаты. Это очень-очень прекрасное качество людей. Потому что там сейчас страдают наши братья и сёстры. Погибают, страдают дети, старики, женщины, мужчины...».

Мигле Новославскайте
Мигле Новославскайте / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Висагинас известен как город с высокой долей русскоязычного населения. Изначально это был поселок, появившийся во время строительства Игналинской атомной электростанции, что привело к приезду в этот регион значительного числа русскоязычных специалистов и их семей. А с началом войны в городе оказалось и немало беженцев из Украины.

Висагинас
Висагинас / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Местный житель Зигфрид Бенкевич признался, что в городе о войне говорят всякое:

«Я думаю, что разные есть мнения о войне, но что касается моего, так однозначно отрицательно: всё это плохо и ненормально – эти режимы за границей. За город не могу сказать. Какие-то представители старшего поколения, которые ещё хорошенько хлебнули советской пропаганды, видят ситуацию, наверное, одним образом, но что касается молодёжи, то она, я думаю, в основном против войны».

Зигфрид Бенкевич
Зигфрид Бенкевич / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

После 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали вторжение и бомбардировки Украины, большое количество людей убежали в Европу, в том числе и в Литву. «Caritas» работает в 46 европейских странах, и в каждой из них помогают беженцам и мигрантам, предоставляя им поддержку, включая помощь с жильём, трудоустройством и интеграцией в новое общество. Социальную помощь оказывали и в «Caritas» Вильнюсской архиепархии.

В офисе организации «Caritas»
В офисе организации «Caritas» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

«Когда началась война и в Литву начали прибывать военные беженцы, мы запустили такую программу – литовские семьи дружат с украинскими семьями. Эти люди нуждаются не только в помощи, но просто в том, чтобы с ними пообщались, чтобы их просто выслушали, просто обняли и сказали: «Мы есть. Если тебе что-то нужно, звони, поговорим, покажем». Такая простая людская дружба, от сердца к сердцу – это очень важно», – говорит координатор «Caritas» Вильнюсской архиепархии Гинтария Седрисовене.

Дневной центр для детей и подростков «Ангел надежды»
Дневной центр для детей и подростков «Ангел надежды» / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Дневной центр для детей и подростков «Ангел надежды» от «Caritas» работает в Вильнюсе уже 30 лет. Социальные работники здесь организуют занятия и мероприятия, направленные на физическое и культурное развитие детей. Руководитель центра Анжела Чикилёва подробнее рассказала об активностях в центре и о том, какие изменения в работу центра внесла война:

«К нам сюда дети приходят после уроков. Тут есть работники, которые помогают им делать уроки, которые ведут с ними занятия – например, рисуют. В этом году у нас появится музыкальная терапия. Кроме того, мы ходим с детьми в походы, у нас есть летние лагеря. Год тому назад, когда началась война, к нам приходили дети из Украины. Вот в этом помещении мы с ними занимались, рисовали, общались, проводили разные занятия. Сейчас наш центр тоже приглашает детей из Украины».

Анжела Чикилёва
Анжела Чикилёва / стоп-кадр из программы «Наша русская улица»

Литовский «Caritas» поблагодарил всех, кто внёс вклад в шестую кампанию по сбору гуманитарной помощи. Там напомнили, что помогать тем, кто находится в беде, важно всегда, а до конца октября будет идти сбор денежной поддержки на реконструкцию домов на деоккупированных территориях Украины. Цель состоит в том, чтобы собрать 100 тысяч евро и помочь как минимум 100 людям перед наступлением зимы. Больше информации можно найти на сайте организации.

Висагинский костёл святого апостола Павла
Гинтария Седрисовене
Шестой сбор гуманитарной помощи для жителей Украины, проведённый организацией «Caritas»
Рената Романченкене
Мигле Новославскайте
Висагинас
Зигфрид Бенкевич
В офисе организации «Caritas»
# Литва# "Наша русская улица"# Украина# Война в Украине# Беженцы
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Сладкие напитки
51 мин. назад

В Эстонии планируют ввести налог на сладкие напитки с 2025 года

Жигимантас Павилёнис
52 мин. назад

Жигимантас Павилёнис: «Пока Россия не переосмыслила свою историю, нам лучше закрыться на 100 процентов»

Видео
Дмитрий Медведев
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
52 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Медведев заявил, что «новых регионов в составе России будет больше»

Симонас Стрельцовас
52 мин. назад

Министр культуры собирается вызвать на беседу директора Музея еврейской истории

Владимир Путин
10 ч. назад

Путин внёс в Думу проект о выходе РФ из конвенции по нацменьшинствам

Владимир Путин и Михаил Ковальчук
11 ч. назад

Друг Путина призвал возобновить ядерные испытания на Новой Земле

Символ международного паралимпийского движения
13 ч. назад

Российским спортсменам разрешили выступления на Паралимпиаде в нейтральном статусе

Джо Байден
13 ч. назад

Байден предупредил об угрозе демократии, исходящей от Дональда Трампа

Гитанас Науседа
14 ч. назад

Популярнейшим политиком остается Науседа, Анушаускас уступил место Блинкявичюте

Еще четыре члена одной семьи переехали из Венесуэлы на жительство в Литву
16 ч. назад

Литва переселила из Венесуэлы еще одну семью

Еще четыре члена одной семьи переехали из Венесуэлы на жительство в Литву
2023.09.30 08:35

Литва переселила из Венесуэлы еще одну семью

Рига
2023.09.30 07:00

Сейм Латвии одобрил запрет русского языка в общественных СМИ

Таможня
2023.09.30 08:25

Автомобили с российскими номерами покинут Литву в течение полугода

Роберт Фицо
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.30 08:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Выборы в Словакии: премьером может стать Роберт Фицо – человек, который обещает свернуть военную помощь Украине

Владимир Путин
2023.09.30 14:15

Путин внёс в Думу проект о выходе РФ из конвенции по нацменьшинствам

Гитанас Науседа
2023.09.30 10:32

Популярнейшим политиком остается Науседа, Анушаускас уступил место Блинкявичюте

Школа
2023.09.30 08:10

60% жителей Литвы поддерживают планы по забастовке учителей – опрос

Владимир Путин и Михаил Ковальчук
2023.09.30 13:40

Друг Путина призвал возобновить ядерные испытания на Новой Земле

Флаги Финляндии и России
2023.09.30 08:15

Северные страны вводят постоянный контроль за въездом машин из России

Джо Байден
2023.09.30 11:35

Байден предупредил об угрозе демократии, исходящей от Дональда Трампа