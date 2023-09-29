Синкявичюс рыбакам в Паланге: "Сокращение квот на шпроты и салаку не являются окончательными"

Предложение Европейской комиссии (ЕК) сократить квоты на лов кильки и салаки в Балтийском море на 23% и 60% соответственно - это еще не окончательное решение, оно еще может измениться, говорит Виргиниюс Синкявичюс, член Комиссии, отвечающий за окружающую среду, океаны и рыболовство.

По его словам, решение будет принято в конце октября Европейским советом, который может учесть текущую ситуацию.

"Мы уточняем научную рекомендацию, хотим получить разъяснения, детали, потом у нас будет встреча с консультативным советом, в который входят рыбаки. Комиссия представляет лишь первоначальное предложение, но политическое решение примет Совет, и, конечно, у Совета есть определенная гибкость, чтобы учесть ситуацию", - заявил Синкявичюс журналистам в пятницу в Паланге после встречи с протестующими представители балтийских и польских рыбаков.

Представители литовских, латвийских, эстонских и польских рыбаков организовали пикет по поводу планируемого сокращения квот в пятницу в Паланге во время организованной Синкявичюсом международной конференции Our Baltic Conference о будущем Балтийского моря.

Директор Ассоциации рыбаков и переработчиков рыбы Baltijos žvejas Альгирдас Аушра сообщил BNS, что в настоящее время литовским рыбакам выделена квота на вылов 11 тыс. тонн шпрот и около 2 тыс. тонн салаки, комиссия предлагает со следующего года сократить их на 23% и на 60% соответственно.

По словам Аушры, при подготовке предложения не были учтены рекомендации ученых и рыбаков, согласно которым со следующего года можно увеличить объемы вылова шпрот.

Синкявичюс отмечает, что он на стороне рыбаков и пообещал найти решения.

"Наша общая цель - чтобы рыбаки не стояли с плакатами, а работали в море, занимаясь любимым делом, но, к сожалению, ситуация в море сегодня такова, что этих квот не хватает и, конечно, они беспокоятся о своем будущем, о своем положении (... ) Но ситуация такая, какая есть - экологическое состояние, некоторых рыбных ресурсов у нас уже нет", - сказал Синкявичюс.

Глава Baltijos zvejas также отметил, что большую часть выловленных в Балтийском море салаки и шпрот покупает Украина, которая также пострадает от сокращения квот.

"Большая часть продукции сегодня идет в Украину, Украину кормят соленой салакой, консервированными шпротами. Это страна, которая традиционно покупает этот продукт", - сказал Аушра.

В пикете в Паланге приняли участие около 30 рыбаков.