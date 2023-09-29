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Новости2023.09.29 13:16

В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности: там хранятся "зубы дракона", "ежи"

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BNS, LRT.lt 2023.09.29 13:16
В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности
В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности / L. Penek / LRV nuotr.

В пятницу в Мицкунай (Вильнюсский район) открылся первый в стране парк контрмобильности, где будут храниться различные устройства для остановки передвижения потенциальных противников.

Как сообщил журналистам председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, до лета следующего года в стране планируется создать 18 таких парков общей стоимостью 18 млн евро.

"Да, такие решения, такие блоки нужно прикрывать огнем, чтобы, приостановив, можно было уничтожать технику врага", - сказал парламентарий.

"Средства контрмобильности - это и мины, и дистанционные мины. Мы все это приобретаем, наращиваем арсенал", - добавил он.

В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности
В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности / P. Peleckio / BNS nuotr.

В парке, который был представлен представителям СМИ, в настоящее время находятся несколько металлических "ежей", железобетонные блоки и тетраэдры, катушки концертины, которые предназначены для создания дополнительного оборонительного контрмобильного эффекта вдоль границы Литвы с Россией и Беларусью.

Как сообщил журналистам майор Миндаугас Гвильдис, в парке должно быть до 120 единиц каждого из этих средств.

"Металлические сборные "ежи" планируется хранить в контейнерах в разобранном виде. При необходимости один военнослужащий может собрать такого "ежа". Он предназначен для использования против транспорта как военного, так и невоенного. В парке также будут размещены бетонные тетраэдры, иначе называемые "зубами дракона", и другие бетонные и железобетонные конструкции", - рассказал Гвильдис журналистам.

По его словам, эти средства можно будет перевозить из одного парка в радиусе 20 кв. км.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что закупка мин для дополнения этих средств контрмобильности уже началась.

Парк контрмобильности расположен на территории Вильнюсского соединения Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ). Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что это пример тесного сотрудничества между армией и пограничниками.

Помимо этих парков, для усиления эффекта противодействия мобильности планируются и другие меры, например, создание аллей, обсаженных деревьями, и углубление мелиорационных рвов.

В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности
В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности
В Вильнюсском районе открыт первый парк контрмобильности
# Литва
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