Naujienų srautas

Почта Литвы
Новости 2 мин. назад

Телефон, купленный в Литве, "испарился" из посылки: почта не предлагает компенсации

Центр регистрации украинских беженцев в Литве
Новости 26 мин. назад

Украинцам в Европе продлили временную защиту еще на год

Боевик ЧВК «Вагнер»
Новости 1 ч. назад

Путин поручил экс-главе штаба ЧВК "Вагнер" создать отряды добровольцев

Осень в Вильнюсе
Новости 1 ч. назад

Погода: последние теплые дни перед настоящей осенью

МАГАТЭ
Новости 2 ч. назад

Украина вошла в Совет управляющих МАГАТЭ

В Клайпеде началась забастовка учителей
Новости 2 ч. назад

В Литве 3000 учителей объявляют забастовку, некоторые из них уже вышли на марш в Вильнюс

Владимир Путин
Новости 2 ч. назад

День аннексии украинских регионов в России объявлен государственным праздником

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Новости 16 ч. назад

Глава НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Майкл Гэмбон сыграл Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Новости 17 ч. назад

В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон: Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере

Саммит Россия-Африка
Новости 18 ч. назад

"Проблемы Европы - это не проблемы мира" - почему некоторые страны не присоединяется к санкциям против России?

Война России против Украины
Новости 18 ч. назад

Измельчившего девушку в мясорубке помиловали за участие в войне

Арвидас Анушаускас
Новости 18 ч. назад

Глава Минобороны Литвы призвал Эстонию присоединиться к коалиции разминирования Украины

Нагорный Карабах
Новости 19 ч. назад

Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать с 2024 года

Кусок колбасы с иголкой нашла Марта из Вильнюса выгуливая собаку
Новости 19 ч. назад

В Вильнюсе по-прежнему травят животных: раньше подбрасывали яд, теперь - еду с иголками

Симонас Кайрис
Новости 20 ч. назад

Кайрис: "Главе Языковой инспекции предложено уйти в отставку"

Ташкент
Новости 21 ч. назад

В Ташкенте произошел сильный взрыв

Новости2023.09.29 10:06

Путин поручил экс-главе штаба ЧВК "Вагнер" создать отряды добровольцев

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.29 10:06
Боевик ЧВК «Вагнер»
Боевик ЧВК «Вагнер» / фото GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву создавать военные отряды добровольцев.

"На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", – сказал Путин на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым. Стенограмма беседы была опубликована сегодня, 29 сентября.

По словам Путина, Трошев "знает о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", потому что тот больше года воевал "в таком подразделении".

Бывший начальник штаба ЧВК "Вагнер" Трошев сейчас работает в Минобороны, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Командиры ЧВК "Вагнер" обвинили Трошева и ещё одного высокопоставленного вагнеровца в предательстве, писал Институт изучения войны в августе 2023 года.

Радио «Cвобода»

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Почта Литвы
7
2 мин. назад

Телефон, купленный в Литве, "испарился" из посылки: почта не предлагает компенсации

7
Центр регистрации украинских беженцев в Литве
26 мин. назад

Украинцам в Европе продлили временную защиту еще на год

Осень в Вильнюсе
1 ч. назад

Погода: последние теплые дни перед настоящей осенью

МАГАТЭ
2 ч. назад

Украина вошла в Совет управляющих МАГАТЭ

В Клайпеде началась забастовка учителей
2 ч. назад

В Литве 3000 учителей объявляют забастовку, некоторые из них уже вышли на марш в Вильнюс

Владимир Путин
2 ч. назад

День аннексии украинских регионов в России объявлен государственным праздником

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
16 ч. назад

Глава НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Майкл Гэмбон сыграл Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
17 ч. назад

В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон: Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере

Саммит Россия-Африка
9
18 ч. назад

"Проблемы Европы - это не проблемы мира" - почему некоторые страны не присоединяется к санкциям против России?

9
Война России против Украины
18 ч. назад

Измельчившего девушку в мясорубке помиловали за участие в войне

Масло (ассоцитавное фото)
2023.09.28 11:21

"Невозможно найти 200-граммовую пачку масла": в Литве производители уменьшают вес продукта, но увеличивают цену

Майкл Гэмбон сыграл Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
2023.09.28 17:36

В возрасте 82 лет умер Майкл Гэмбон: Дамблдор в фильмах о Гарри Поттере

Саммит Россия-Африка
9
2023.09.28 17:03

"Проблемы Европы - это не проблемы мира" - почему некоторые страны не присоединяется к санкциям против России?

9
Ингрида Шимоните
2023.09.28 12:56

Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

Люди
2023.09.28 13:02

Литовский социолог: "Одиночный образ жизни становится все более популярным во всем мире"

Гитанас Науседа
2023.09.28 12:31

Науседа: "В миграционном механизме ЕС недостает адекватной оценки беженцев из Украины"

Ташкент
2023.09.28 14:02

В Ташкенте произошел сильный взрыв

Симонас Кайрис
2023.09.28 14:08

Кайрис: "Главе Языковой инспекции предложено уйти в отставку"

Кусок колбасы с иголкой нашла Марта из Вильнюса выгуливая собаку
6
2023.09.28 15:13

В Вильнюсе по-прежнему травят животных: раньше подбрасывали яд, теперь - еду с иголками

6
Алексей Навальный с семьей (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.09.28 12:07
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?