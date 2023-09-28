Naujienų srautas

Люди
Новости 7 мин. назад

Литовский социолог: "Одиночныйобраз жизни становится все более популярным во всем мире"

Ингрида Шимоните
Новости 13 мин. назад

Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

Гитанас Науседа
Новости 38 мин. назад

Науседа: "В миграционном механизме ЕС недостает адекватной оценки беженцев из Украины"

Алексей Навальный с семьей (архивное фото)
Новости 1 ч. назад

Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Запись цыганского фольклора
Новости 1 ч. назад

Песни литовских ромов войдут в уникальный сборник цыганского фольклора

Масло (ассоцитавное фото)
Новости 1 ч. назад

"Невозможно найти 200-граммовую пачку масла": в Литве производители уменьшают вес продукта, но увеличивают цену

Советская пропаганда
Новости 2 ч. назад

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Осень
Новости 3 ч. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
Новости 3 ч. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

COVID-19
Новости 3 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
Новости 3 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Алексей Навальный в тюрьме
Новости 4 ч. назад

Навальному назначили "самое строгое из возможных наказаний в колониях"

Пушные фермы в Литве
Новости 5 ч. назад

Президент Литвы подписал закон о запрете пушных ферм

Хэллоуин в Вильнюсе
Новости 19 ч. назад

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Гинтаре Скайсте
Новости 19 ч. назад

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
Новости 20 ч. назад

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Новости2023.09.28 12:56

Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

B
BNS, LRT.lt 2023.09.28 12:56
Ингрида Шимоните
Ингрида Шимоните / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Если механизм солидарности Европейского Союза (ЕС) будет активирован, Литва готова принять приехавших в Италию нелегальных мигрантов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Действительно, у нас есть возможность принять установленное количество мигрантов, только в той мере, в какой есть такая необходимость, но этот механизм должен быть задействован. На данный момент таких окончательных договоренностей пока нет", - заявила глава литовского правительства журналистам в Сейме в четверг.

В июне этого года Совет ЕС предварительно согласовал новую миграционную политику и предусмотрел обязательное участие в механизме солидарности.

Согласно договоренностям, с учетом численности населения и внутреннего валового продукта (ВВП) страны каждый год будет рассчитываться вклад страны - определенное количество беженцев или денежная сумма. Государство будет выбирать, принимать мигрантов или вместо этого платить денежный взнос.

Тогда было подсчитано, что в год это составит около 30 тыс. перемещенных лиц и 600 млн евро финансовой помощи. В этом случае на Литву бы пришлось 158 мигрантов или 3,18 млн евро в год.

На вопрос, какой вариант выберет Литва, Шимоните ответила, что в Литве созданы условия для приема мигрантов.

"Я думаю, что вариант, который бы позволил нам принять людей, для нас лучший, потому что в 2021 году мы смогли принять несколько тысяч человек. Если мы подготовимся и узнаем, как их принять, мы определенно сможем принять столько людей. И еще 80 тысяч человек из Украины", - сказала премьер-министр.

В настоящее время большая часть нелегальных мигрантов приезжает из Африки в Грецию и Италию, а в последнее время большое их количество прибыло на итальянский остров Лампедуза.

Утверждается, что всего за три дня на остров высадилось 8500 человек.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил на этой неделе, что неправительственные организации собирают лишь около 5% лиц, прибывших в Италию, а их число в этом году уже превысило 133 тысячи, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, страны Балтии и Польша последние несколько лет также сталкиваются с наплывом нелегальной миграции и винят Минск в ее организации.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов, но большинство из них покинули страну после снятия ограничений на передвижение.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Люди
9 мин. назад

Литовский социолог: "Одиночныйобраз жизни становится все более популярным во всем мире"

Гитанас Науседа
40 мин. назад

Науседа: "В миграционном механизме ЕС недостает адекватной оценки беженцев из Украины"

Алексей Навальный с семьей (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Запись цыганского фольклора
1 ч. назад

Песни литовских ромов войдут в уникальный сборник цыганского фольклора

Масло (ассоцитавное фото)
1 ч. назад

"Невозможно найти 200-граммовую пачку масла": в Литве производители уменьшают вес продукта, но увеличивают цену

Советская пропаганда
2 ч. назад

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Осень
3 ч. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
5
3 ч. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

5
COVID-19
3 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
3 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Санкции против России
Интервью ЛРТ
2023.09.27 14:29
Интервью ЛРТ

«Не жили никогда хорошо, нечего и начинать»: Почему санкции против России неэффективны?

Лаздинай
6
2023.09.27 15:24

Историк архитектуры: «Идея предоставления квартир всем желающим в Советской Литве мутировала в утопию»

6
Литовско-белорусская граница
2023.09.27 15:45

Через болота не пройти: на границе Литвы с РФ и Беларусью появятся новые ограждения

Водительское удостоверение Литовской Республики
5
2023.09.28 09:30

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

5
Моника Навицкене
2023.09.27 14:21

Навицкене станет кандидатом в президенты Литвы?

Гинтаре Скайсте
2023.09.27 17:25

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Мигранты
2023.09.27 16:32

Число нелегалов из Латвии в этом году выросло в 20 раз – МВД Литвы

Хэллоуин в Вильнюсе
2023.09.27 17:50

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
2023.09.27 17:02

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Илон Маск
2023.09.27 16:01

Министр экономики Армонайте пригласила компанию Илона Маска SpaceX расширить свою деятельность в Литве