Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

Если механизм солидарности Европейского Союза (ЕС) будет активирован, Литва готова принять приехавших в Италию нелегальных мигрантов, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Действительно, у нас есть возможность принять установленное количество мигрантов, только в той мере, в какой есть такая необходимость, но этот механизм должен быть задействован. На данный момент таких окончательных договоренностей пока нет", - заявила глава литовского правительства журналистам в Сейме в четверг.

В июне этого года Совет ЕС предварительно согласовал новую миграционную политику и предусмотрел обязательное участие в механизме солидарности.

Согласно договоренностям, с учетом численности населения и внутреннего валового продукта (ВВП) страны каждый год будет рассчитываться вклад страны - определенное количество беженцев или денежная сумма. Государство будет выбирать, принимать мигрантов или вместо этого платить денежный взнос.

Тогда было подсчитано, что в год это составит около 30 тыс. перемещенных лиц и 600 млн евро финансовой помощи. В этом случае на Литву бы пришлось 158 мигрантов или 3,18 млн евро в год.

На вопрос, какой вариант выберет Литва, Шимоните ответила, что в Литве созданы условия для приема мигрантов.

"Я думаю, что вариант, который бы позволил нам принять людей, для нас лучший, потому что в 2021 году мы смогли принять несколько тысяч человек. Если мы подготовимся и узнаем, как их принять, мы определенно сможем принять столько людей. И еще 80 тысяч человек из Украины", - сказала премьер-министр.

В настоящее время большая часть нелегальных мигрантов приезжает из Африки в Грецию и Италию, а в последнее время большое их количество прибыло на итальянский остров Лампедуза.

Утверждается, что всего за три дня на остров высадилось 8500 человек.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил на этой неделе, что неправительственные организации собирают лишь около 5% лиц, прибывших в Италию, а их число в этом году уже превысило 133 тысячи, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, страны Балтии и Польша последние несколько лет также сталкиваются с наплывом нелегальной миграции и винят Минск в ее организации.

В 2021 году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов, но большинство из них покинули страну после снятия ограничений на передвижение.