Литовский социолог: "Одиночныйобраз жизни становится все более популярным во всем мире"

"Как мы можем танцевать соло, так мы можем и жить соло", - говорит в интервью ЛРТ Вилюс Леонавичюс, социолог Университета Витаутаса Великого (ВВУ). По его словам, одиночный образ жизни стремительно набирает популярность в развитых странах, уважающих права человека. Когда человек чувствует себя защищенным, считает профессор, перед ним открываются огромные карьерные и творческие горизонты.

Человек - существо социальное, часть семьи, общества, но сегодня все больше людей сознательно выбирают одиночный образ жизни. Это вызывает интерес не только у психологов, но и у социологов.

Профессор ВВУ Вилюс Леонавичюс отмечает, что большинство людей, выбирающих одиночный образ жизни, - это жители так называемых обществ благоденствия, т.е. экономически развитых стран. Однако, по мнению социолога, это скорее связано с нежеланием вступать в брак, чем с тягой к одиночеству.

"В благополучных странах люди чаще живут в одиночестве, но не теряют своих связей - под этим я подразумеваю заметное нежелание вступать в брак. Сегодня используется термин "соло". Как мы можем петь в одиночку, как мы можем танцевать в одиночку, так мы можем жить в одиночку", - говорит Леонавичюс.

Люди в возрасте / Pexels nuotr.

По словам профессора, в развитых благополучных странах число таких одиночек растет почти в геометрической прогрессии. Одинокий образ жизни, отмечает он, наиболее характерен для молодого поколения.

"Это поколение, которое родилось, выросло и испытало на себе все блага социального государства. Это возрастная группа 25-40 лет, - говорит социолог. - [...] Это особенно характерно для людей, ориентированных на карьеру, особенно для тех, кто занимает активную жизненную позицию".

По мнению Леонавичюса, человек - существо многогранное. С одной стороны, он общителен, а с другой - индивидуален.

"Эти две половины постоянно присутствуют в человеке. В зависимости от социально-исторических условий та или иная сторона становится очень важной как для развития самого общества, так и для самого человека. На более ранних этапах истории общинная жизнь была очень важна, так как являлась гарантом безопасности человека и удовлетворения всех его потребностей.

Люди / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В современном обществе - в состоятельном государстве - индивидуальная сторона только зарождается. Экзистенциальное единство становится очень важным как для развития общества, так и для самого человека, поскольку помогает ему ориентироваться на себя и раскрывать различные творческие способности", - говорит профессор.

Общество, по его словам, развивается благодаря творчеству отдельных людей. Именно поэтому, отмечает социолог ВВУ, общества, гарантирующие свободу человека, развиваются, а закрытые авторитарные - стагнируют.

"Таким образом, обращаясь внутрь, индивидуальность более раскрепощена именно одиночным образом жизни - больше возможностей для различного рода творчества, для удовлетворения собственных потребностей и удовольствий. Кто-то может назвать это эгоизмом, но здесь есть и оценочный аспект. С социологической точки зрения, одиночная жизнь имеет определенную основу, которая способствует развитию творческого потенциала личности.

Поэтому современные авторитарные общества, где индивида подталкивают к общинно-коллективной жизни, представляют собой опасность, и даже не опасность, - они фактически начинают загнивать", - говорит профессор Вилюс Леонавичюс, социолог ВВУ, добавляя, что в развитых обществах люди, выбирающие одиночный образ жизни, не разрушают общинные отношения, а развивают их по-другому.