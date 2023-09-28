Naujienų srautas

Люди
Новости 7 мин. назад

Литовский социолог: "Одиночныйобраз жизни становится все более популярным во всем мире"

Ингрида Шимоните
Новости 13 мин. назад

Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

Гитанас Науседа
Новости 38 мин. назад

Науседа: "В миграционном механизме ЕС недостает адекватной оценки беженцев из Украины"

Алексей Навальный с семьей (архивное фото)
Новости 1 ч. назад

Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Запись цыганского фольклора
Новости 1 ч. назад

Песни литовских ромов войдут в уникальный сборник цыганского фольклора

Масло (ассоцитавное фото)
Новости 1 ч. назад

"Невозможно найти 200-граммовую пачку масла": в Литве производители уменьшают вес продукта, но увеличивают цену

Советская пропаганда
Новости 2 ч. назад

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Осень
Новости 3 ч. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
Новости 3 ч. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

COVID-19
Новости 3 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
Новости 3 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Алексей Навальный в тюрьме
Новости 4 ч. назад

Навальному назначили "самое строгое из возможных наказаний в колониях"

Пушные фермы в Литве
Новости 5 ч. назад

Президент Литвы подписал закон о запрете пушных ферм

Хэллоуин в Вильнюсе
Новости 19 ч. назад

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Гинтаре Скайсте
Новости 19 ч. назад

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
Новости 20 ч. назад

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Новости2023.09.28 13:02

Литовский социолог: "Одиночныйобраз жизни становится все более популярным во всем мире"

ТЛ
Телевидение ЛРТ, LRT.lt 2023.09.28 13:02
Люди
Люди / Daniel Tong/Unsplash nuotr.

"Как мы можем танцевать соло, так мы можем и жить соло", - говорит в интервью ЛРТ Вилюс Леонавичюс, социолог Университета Витаутаса Великого (ВВУ). По его словам, одиночный образ жизни стремительно набирает популярность в развитых странах, уважающих права человека. Когда человек чувствует себя защищенным, считает профессор, перед ним открываются огромные карьерные и творческие горизонты.

Человек - существо социальное, часть семьи, общества, но сегодня все больше людей сознательно выбирают одиночный образ жизни. Это вызывает интерес не только у психологов, но и у социологов.

Профессор ВВУ Вилюс Леонавичюс отмечает, что большинство людей, выбирающих одиночный образ жизни, - это жители так называемых обществ благоденствия, т.е. экономически развитых стран. Однако, по мнению социолога, это скорее связано с нежеланием вступать в брак, чем с тягой к одиночеству.

"В благополучных странах люди чаще живут в одиночестве, но не теряют своих связей - под этим я подразумеваю заметное нежелание вступать в брак. Сегодня используется термин "соло". Как мы можем петь в одиночку, как мы можем танцевать в одиночку, так мы можем жить в одиночку", - говорит Леонавичюс.

Люди в возрасте
Люди в возрасте / Pexels nuotr.

По словам профессора, в развитых благополучных странах число таких одиночек растет почти в геометрической прогрессии. Одинокий образ жизни, отмечает он, наиболее характерен для молодого поколения.

"Это поколение, которое родилось, выросло и испытало на себе все блага социального государства. Это возрастная группа 25-40 лет, - говорит социолог. - [...] Это особенно характерно для людей, ориентированных на карьеру, особенно для тех, кто занимает активную жизненную позицию".

По мнению Леонавичюса, человек - существо многогранное. С одной стороны, он общителен, а с другой - индивидуален.

"Эти две половины постоянно присутствуют в человеке. В зависимости от социально-исторических условий та или иная сторона становится очень важной как для развития самого общества, так и для самого человека. На более ранних этапах истории общинная жизнь была очень важна, так как являлась гарантом безопасности человека и удовлетворения всех его потребностей.

Люди
Люди / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В современном обществе - в состоятельном государстве - индивидуальная сторона только зарождается. Экзистенциальное единство становится очень важным как для развития общества, так и для самого человека, поскольку помогает ему ориентироваться на себя и раскрывать различные творческие способности", - говорит профессор.

Общество, по его словам, развивается благодаря творчеству отдельных людей. Именно поэтому, отмечает социолог ВВУ, общества, гарантирующие свободу человека, развиваются, а закрытые авторитарные - стагнируют.

"Таким образом, обращаясь внутрь, индивидуальность более раскрепощена именно одиночным образом жизни - больше возможностей для различного рода творчества, для удовлетворения собственных потребностей и удовольствий. Кто-то может назвать это эгоизмом, но здесь есть и оценочный аспект. С социологической точки зрения, одиночная жизнь имеет определенную основу, которая способствует развитию творческого потенциала личности.

Поэтому современные авторитарные общества, где индивида подталкивают к общинно-коллективной жизни, представляют собой опасность, и даже не опасность, - они фактически начинают загнивать", - говорит профессор Вилюс Леонавичюс, социолог ВВУ, добавляя, что в развитых обществах люди, выбирающие одиночный образ жизни, не разрушают общинные отношения, а развивают их по-другому.

Люди
Люди
Люди в возрасте
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Ингрида Шимоните
15 мин. назад

Шимоните: "У Литвы есть возможность перенять нелегальных мигрантов у Италии"

Гитанас Науседа
40 мин. назад

Науседа: "В миграционном механизме ЕС недостает адекватной оценки беженцев из Украины"

Алексей Навальный с семьей (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Навальному назначили год содержания в едином помещении камерного типа. Что это значит?

Запись цыганского фольклора
1 ч. назад

Песни литовских ромов войдут в уникальный сборник цыганского фольклора

Масло (ассоцитавное фото)
1 ч. назад

"Невозможно найти 200-граммовую пачку масла": в Литве производители уменьшают вес продукта, но увеличивают цену

Советская пропаганда
2 ч. назад

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Осень
3 ч. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
5
3 ч. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

5
COVID-19
3 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
3 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Санкции против России
Интервью ЛРТ
2023.09.27 14:29
Интервью ЛРТ

«Не жили никогда хорошо, нечего и начинать»: Почему санкции против России неэффективны?

Лаздинай
6
2023.09.27 15:24

Историк архитектуры: «Идея предоставления квартир всем желающим в Советской Литве мутировала в утопию»

6
Литовско-белорусская граница
2023.09.27 15:45

Через болота не пройти: на границе Литвы с РФ и Беларусью появятся новые ограждения

Водительское удостоверение Литовской Республики
5
2023.09.28 09:30

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

5
Моника Навицкене
2023.09.27 14:21

Навицкене станет кандидатом в президенты Литвы?

Гинтаре Скайсте
2023.09.27 17:25

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Мигранты
2023.09.27 16:32

Число нелегалов из Латвии в этом году выросло в 20 раз – МВД Литвы

Хэллоуин в Вильнюсе
2023.09.27 17:50

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
2023.09.27 17:02

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Илон Маск
2023.09.27 16:01

Министр экономики Армонайте пригласила компанию Илона Маска SpaceX расширить свою деятельность в Литве