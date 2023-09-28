Naujienų srautas

Советская пропаганда
Новости 7 мин. назад

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Осень
Новости 51 мин. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
Новости 58 мин. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

COVID-19
Новости 1 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
Новости 1 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Алексей Навальный в тюрьме
Новости 1 ч. назад

Навальному назначили "самое строгое из возможных наказаний в колониях"

Пушные фермы в Литве
Новости 2 ч. назад

Президент Литвы подписал закон о запрете пушных ферм

Хэллоуин в Вильнюсе
Новости 16 ч. назад

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Гинтаре Скайсте
Новости 17 ч. назад

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
Новости 17 ч. назад

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Мигранты
Новости 17 ч. назад

Число нелегалов из Латвии в этом году выросло в 20 раз – МВД Литвы

Илон Маск
Новости 18 ч. назад

Министр экономики Армонайте пригласила компанию Илона Маска SpaceX расширить свою деятельность в Литве

Литовско-белорусская граница
Новости 18 ч. назад

Через болота не пройти: на границе Литвы с РФ и Беларусью появятся новые ограждения

Лаздинай
Новости 19 ч. назад

Историк архитектуры: «Идея предоставления квартир всем желающим в Советской Литве мутировала в утопию»

Санкции против России
Новости 19 ч. назад

«Не жили никогда хорошо, нечего и начинать»: Почему санкции против России неэффективны?

Моника Навицкене
Новости 20 ч. назад

Навицкене станет кандидатом в президенты Литвы?

Новости2023.09.28 10:21

Эстонский парламент доработает закон о советской символике

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.28 10:21
Советская пропаганда
Советская пропаганда / Shutterstock

Эстонский парламент не стал повторно принимать в неизменном виде так называемый Закон о советских памятниках, который в марте отказался провозгласить президент, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

За принятие закона в неизменном виде проголосовали 9 членов Рийгикогу, против — 76. Таким образом парламент продолжит рассматривать законопроект в обычном порядке.

В марте этого года президент Эстонии Алар Карис не провозгласил принятые парламентом страны поправки в строительный кодекс, в закон о применении строительного кодекса, в закон о планировании, а также закон о внесении изменений закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции.

Согласно пояснительной записке, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление.

Такие объекты должны быть приведены в соответствие в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу (ранее срок составлял три месяца). Поправки также предусматривают полномочия государства по демонтажу объектов, которые не отвечают требованиям.

Новая газета - Балтия

# В мире# Эстония
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Осень
53 мин. назад

Погода: тепло постепенно сменит осенняя прохлада

Водительское удостоверение Литовской Республики
5
1 ч. назад

«Сказали, что штраф - 350 евро»: действительны ли в Литве украинские права?

5
COVID-19
1 ч. назад

ВОЗ встревожена ростом числа случаев заражения COVID-19

Transparency International
1 ч. назад

Transparency International: "Часть ведомств в Литве не обеспечивают конфиденциальность заявителей"

Алексей Навальный в тюрьме
1 ч. назад

Навальному назначили "самое строгое из возможных наказаний в колониях"

Пушные фермы в Литве
2 ч. назад

Президент Литвы подписал закон о запрете пушных ферм

Хэллоуин в Вильнюсе
16 ч. назад

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

Гинтаре Скайсте
17 ч. назад

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Место, где стоял литовский крест и польский памятник
17 ч. назад

«Руинизированная память». В России тайно, но массово сносят памятники иностранным репрессированным и военным

Мигранты
17 ч. назад

Число нелегалов из Латвии в этом году выросло в 20 раз – МВД Литвы

Санкции против России
Интервью ЛРТ
2023.09.27 14:29
Интервью ЛРТ

«Не жили никогда хорошо, нечего и начинать»: Почему санкции против России неэффективны?

Лаздинай
6
2023.09.27 15:24

Историк архитектуры: «Идея предоставления квартир всем желающим в Советской Литве мутировала в утопию»

6
Деньги
6
2023.09.27 12:25

"Живые деньги" в Литве скоро останутся в прошлом? Эксперты о снижении популярности наличных

6
Литовско-белорусская граница
2023.09.27 15:45

Через болота не пройти: на границе Литвы с РФ и Беларусью появятся новые ограждения

Война в Украине. Буча
2023.09.27 13:01

Представитель МИД РФ Захарова обвинила Великобританию в "постановке провокации" в Буче

Валерий Иванов
2023.09.27 11:31

Бывшему лидеру "Единства" предъявлены подозрения в публичном одобрении преступлений СССР

Дональд Трамп
2023.09.27 11:27

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Моника Навицкене
2023.09.27 14:21

Навицкене станет кандидатом в президенты Литвы?

Гинтаре Скайсте
2023.09.27 17:25

Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

Мигранты
2023.09.27 16:32

Число нелегалов из Латвии в этом году выросло в 20 раз – МВД Литвы