Эстонский парламент доработает закон о советской символике

Эстонский парламент не стал повторно принимать в неизменном виде так называемый Закон о советских памятниках, который в марте отказался провозгласить президент, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

За принятие закона в неизменном виде проголосовали 9 членов Рийгикогу, против — 76. Таким образом парламент продолжит рассматривать законопроект в обычном порядке.

В марте этого года президент Эстонии Алар Карис не провозгласил принятые парламентом страны поправки в строительный кодекс, в закон о применении строительного кодекса, в закон о планировании, а также закон о внесении изменений закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции.

Согласно пояснительной записке, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление.

Такие объекты должны быть приведены в соответствие в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу (ранее срок составлял три месяца). Поправки также предусматривают полномочия государства по демонтажу объектов, которые не отвечают требованиям.



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