Министр финансов: "Новые предложения по налогу на недвижимость не меняют его сути"

На фоне дискуссий властей по реструктуризации налога на недвижимость, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отмечает, что различные предложения относительно этого налога не меняют сути предложения Минфина.

«Мне кажется, что те предложения, которые сейчас представлены, они представлены в тех рамках того же каркаса, который предлагает Минфин. Это означает, что налогом будет облагаться не совокупная стоимость объектов, что является скорее налогом на роскошь, а каждый объект недвижимости", - сообщила журналистам в среду Скайсте.

По ее словам, решения по этому налогу могут быть приняты быстрее, чем по другим.

"Во время обсуждения с местными самоуправлениями от каждого из них прозвучало предложение о том, что местное самоуправление должно иметь больше свободы действий при установлении тарифов в более широком диапазоне, и это предложение было сделано председателем Комитета по бюджету и финансам. Идут интенсивные переговоры с ассоциацией муниципалитетов, с другими политическими партиями, и рождается определенный компромисс", - сказала министр.

"Надеюсь, мы сможем действовать немного быстрее с этим налогом, чем с другими. (...) Я думаю, что Сейм сможет принять то или иное решение", - сказала Скайсте.

Она отвергла риски того, что муниципалитеты могут манипулировать установлением конкретных тарифов.

"У нас очень похожий земельный налог, где муниципалитеты также имеют достаточно широкую свободу действий в определении диапазона ставок по установленным критериям. Мы видим, что они стабилизируются на нижнем пределе, но не на самом низком тарифе", - сказала министр.

"Этот закон также предусматривает очень четкие критерии, по которым муниципалитеты могут дифференцировать эти ставки, а также установлены критерии, когда муниципалитет может отложить уплату налога, существуют гарантии, и практика показывает, что муниципалитеты знают, как использовать эти инструменты", - добавила она.

Правительство предлагает применять ставку налога в 0,06 процента на жилье, стоимость которого достигает 1-2 (средней стоимости жилья в конкретном муниципалитете), а при превышении значения двух средних стоимостей - 0,1 процента. По ее словам, половина населения страны фактически не будет платить налог, а остальная часть будет платить в среднем 14 евро в год.

Председатель Комитета Сейма по бюджету и финансам Миндаугас Линге на этой неделе зарегистрировал поправку и предлагает изменить представленную с пакетом налоговой реформы правительством модель налога на недвижимость – предлагается разрешить муниципалитетам устанавливать свои собственные конкретные ставки налогообложения коммерческой и жилой недвижимости – от 0,05% до 4 процентов.

Сейчас недвижимость облагается налогом по прогрессивной ставке в 0,5-2%, но только, если ее стоимость превышает 150 тысяч евро, а для лиц, имеющих трех и более детей или ребенка с недугом – от 200 тысяч евро.