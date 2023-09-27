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Новости2023.09.27 17:50

На Хэллоуин в Литве будет курсировать «Поезд монстров»

НГ
Новая газета – Балтия 2023.09.27 17:50
Хэллоуин в Вильнюсе
Хэллоуин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 23 октября по 5 ноября Паневежская станция узкоколейной железной дороги приглашает посетить специальный городок Хэллоуина, в который всех желающих доставит «Поезд монстров».

«В последнюю неделю октября и в первую неделю ноября приглашаем всех на неповторимую поездку по узкоколейке. Готовьтесь к ужасным приключениям на »Поезде монстров« и в специально созданном городке Хэллоуина в депо Паневежской узкоколейки. Я верю, что все участники мероприятия вернутся домой исполненные незабываемых впечатлений », — рассказал директор «Аукштайтийской узкоколейной железной дороги» Дарюс Лютикас.

Развлечения в городке и поездка на поезде займут 90 минут.

1 и 2 ноября городок будет закрыт, а «Поезд монстр» курсировать не будет. Развлечения возобновятся после Дня всех святых.

Более подробную информацию о поездках и билетах можно получить на сайте Аукштайтийской узкоколейной железной дороги.

Новая газета - Балтия

# Литва
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