«Не жили никогда хорошо, нечего и начинать»: Почему санкции против России неэффективны?

Эффект от западных санкций в отношении России оказался далеко не таким серьёзным, как предполагалось, - отмечают аналитики. Почему так происходит? Русская служба Радио LRT поговорила об этом с живущим в Германии известным социологом, экспертом по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорем Эйдманом.

- Игорь, из России приходят сообщения о том, что из-за нехватки топлива на бензоколонках наблюдаются очереди, в учреждениях есть лимит на использование бумаги для принтера и т.д. Получается, что жители России начинают ощущать санкции? Хотя несколько месяцев назад российские СМИ опубликовали данные опроса, которые свидетельствуют, что более половины россиян - 56%, указали, что введенные Западом санкции никак не повлияли на их образ жизни.

- Знаете, мой личный опыт, опыт общения с людьми, которые живут сейчас в России, скорее, свидетельствует в пользу того, что эти опросы более или менее корректны. Большинство населения, действительно, не испытывает каких-то экстраординарных проблем или сложностей, связанных с санкциями.

Дело в том, что качество жизни россиян, уровень их жизни ухудшается. Ухудшается уже давно, примерно с 2014 года, т. е. с первого этапа агрессии против Украины. Цены растут, растут ежегодно, и до 24 февраля 2022 г. они тоже постоянно росли. Поэтому россияне как-то уже притерпелись, что ли, или привыкли к тому, что их жизнь медленно, но верно ухудшается.

Игорьс Эйдман / Фото из личного архива

С другой стороны, мы не видим каких-то экстраординарных проблем, связанных с этими санкциями, у большинства населения России. Экстраординарные проблемы есть у некоторых олигархов, которые попали под личные санкции, но у большинства населения таких серьезных проблем нет. Есть такая русская пословица: не жили никогда хорошо, нечего и начинать.

То есть, в жизни обыкновенных россиян, довольно бедной и довольно серой жизни мало что изменилось, если вообще что-то изменилось, поэтому, на мой взгляд, нет какого-то протеста, нет возмущений по этому поводу. Скорее, население смирилось с тем, что происходит, и несет эту ношу достаточно спокойно.

Прошлогодняя мобилизация, например, действительно фрустрировала российское общество в тот момент, когда была введена. Тогда было отмечено, в том числе и социологами, резкое увеличение панических настроений, отрицательных оценок происходящего, страха в обществе и так далее. Думаю, что следующая волна мобилизации будет еще более болезненной для населения.

- А почему?

- Потому что люди уже знают, что случилось с теми, кто пошел в первую волну, и желающих идти будет еще меньше. Но пока я не вижу какого-то серьезного возмущения или проблем, связанных с недовольством населения.

Яхта российского миллиардера В. Вексельберга / Фото АР

- Как вы считаете, почему западные санкции до конца не работают в отношении представителей Кремля, а также членов их семей? Мы можем видеть информацию, фотографии, свидетельствующие о том, как прекрасно проводят время члены семей российских депутатов, политиков, словом, тех, кто поддерживает войну в Украине, как прекрасно они проводят время в Европе, США, отовариваются в самых дорогих магазинах Парижа, Лондона и т. д. Этому, кстати, посвящены журналистские расследования.

- Да, санкции против путинской верхушки, безусловно, не тотальные. К сожалению, не тотальные. Объясняется это двумя вещами. Прежде всего тем, что западные страны боятся вводить санкции против некоторых олигархов и некоторых корпораций, например, «Росатома», потому что они поставляют в Европу то, что критически важно для функционирования тех или иных отраслей экономики.



Например, против «Росатома» не вводят санкции, потому что «Росатом» поставляет в Европу категорически необходимое для функционирования европейских атомных электростанций ядерное топливо и т. д. Вот это - первое, как бы рациональное, объяснение.

Второе, скажем, в меньшей степени рациональное, объяснение, скорее, иррациональное, связано, выражаясь марксистским языком, с классовым чувством западных элит.

Парадокс в том, что какой-нибудь россиянин, представляющий средний класс, не может въехать в Европу на автомобиле, но при этом мы знаем, что бизнес-джеты продолжают летать в Европу. Они, правда, сейчас в основном не напрямую летают, а через Стамбул и другие места, но, тем не менее, всем понятно, что это джеты российских олигархов.

Агенты ФБР США и полиция Испании проводят обыск на яхте, принадлежащей российскому олигарху В. Вексельбергу / Фото АР

То есть для рыночной европейской психологии богатый человек всегда лучше бедного. Потому что с бедного же ничего не возьмешь. Ну да, приедет он на своей машине, максимум потратит, скажем, 100 евро в день, а какой-нибудь олигарх потратит гораздо больше и т. д. И эта рыночная, может быть, классовая психология, она, безусловно, тоже играет роль.

Надо сказать, что были различные предложения, как можно закрыть эти лазейки для представителей российской правящей и собственнической верхушки. Есть списки, в которые входят многие сотни людей. Эти списки составляют и Форум Свободной России, и Фонд Навального и другие российские эмигрантские объединения.



Там указаны все крупные российские жулики. Но Запад на это не идет. Думаю, это связано с какой-то рыночной или классовой психологией.

- То есть «ворон ворону глаз не выклюет»?

- Я бы не сказал, что «ворон ворону…». Скажем, «покупатель всегда прав». Помните, в советские времена был такой лозунг. То есть тот, кто тратит деньги, и что-то у тебя покупает, и дает тебе деньги за что-то, то с ним лучше дружить и быть вежливым.