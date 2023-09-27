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Новости2023.09.27 08:42

Осужденный в деле 13 января гражданин Украины просит освободить его от ответственности

B
BNS, LRT.lt 2023.09.27 08:42
Январские события 13 января 1991 года
Январские события 13 января 1991 года / фото П. Лилейкиса

Заочно осужденный по делу 13 января 1991 года гражданин Украины Александр Радкевич просит освободить его от уголовной ответственности.

Радкевич, ранее служивший в советской армии, в настоящее время воюет на стороне Украины против России, напавшей на его страну, и утверждает, что служба в армии не позволяет ему присутствовать на суде в Литве.

"Он считает, что деяние утратило свою опасность", - сказал BNS Арвидас Верпечинскас, адвокат, представляющий интересы Радкевича в Литве. Адвоката назначило осужденному Литовское государство.

Адвокат не имел возможности пообщаться со своим подзащитным и сообщил BNS, что ранее общался только с адвокатами Радкевича из Киева.

Жалобу гражданина Украины будет рассмотрена в среду коллегией Верховного суда Литвы в составе трех судей.

Радкевич заявил Апелляционному суду Литвы, что признает свою вину, и уже в этом суде просил оправдать его или хотя бы смягчить наказание.

В прошлом году Апелляционный суд смягчил приговор Радкевичу до полутора лет лишения свободы вместо положенных четырех лет. После вынесения вердикта Апелляционным судом приговор вступил в законную силу.

Суд включил в приговор более пяти месяцев, проведенных в заключении в Греции - с сентября 2021 года по февраль 2022 года, поэтому фактически Радкевич должен отбыть чуть более года.

На момент январских событий 1991 года Радкевичу было 23 года.

По делу от 13 января он был признан виновным и осужден по пяти статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийство, нанесение увечий, пытки или иное бесчеловечное обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, или нарушение защиты их имущества, а также за запрещенный акт агрессии и применение запрещенных военных средств.

Гражданин Украины был арестован в Греции осенью 2021 года на основании литовского ордера на арест, однако Верховный суд страны принял решение об отказе в его экстрадиции в Литву.

# Литва
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