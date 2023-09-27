ТОП-10 кинофестиваля «Балтийская жемчужина» в Риге — от хита с Джонни Деппом до визита Андрея Звягинцева

До 29 сентября латвийская столица будем эпицентром кино — в кинотеатре Splendid Palace проходит кинофестиваль «Балтийская жемчужина», отмечающий свое тридцатилетие. Уровень мероприятия подчеркивает тот факт, что здесь самые свежие премьеры, фавориты ведущих кинофестивалей мира. Уже показаны последний пятичасовой фильм Ларса фон Триера «Королевство. Исход» и «Странный образ жизни» Педро Альмодовара, но впереди еще немало картин, которые вошли в наш топ-10.

1. «Истерзанные души» (США, Великобритания, 2023, режиссер: Йоргос Лантимос).



Достаточно сказать, что это победитель только что состоявшегося кинофестиваля в Венеции. Саркастически смешной, забавный и глупый, бесценный и скромный, полный огромного количества прекрасных идей, и попытка охватить их все в одном тексте кажется жалкой по сравнению с амбициозным сюжетом фильма. «Это безумно увлекательная история, создающая несколько уникальных миров, каждый из которых населен незабываемыми персонажами в исполнении первоклассного актерского состава», — пишет «Голливудский репортер».

2. «Мистер Блейк в ваших руках!» (Франция, Люксембург, 2023, режиссер: Жиль Легардинье).



Тут интересен Джон Малкович в главной роли, который в эти дни как раз в Риге ставит пьесу «Леопольдштадт». Кстати, в программе кинофестиваля еще один фильм с участием Малковича — «Сенека» (Германия, 2023, режиссер: Роберт Швентке), но выбираем этот фильм, поскольку артист здесь в компании с неподражаемой Фанни Ардан. Итак, счастливые дни мистера Блейка связаны с местом, где он встретил свою первую любовь, чудесным поместьем на юге Франции. Смешное, сентиментальное и жизненное кино, пропитанное французским юмором и шармом.



3. «Жить со вкусом» (Франция, 2022, режиссер: Джин Беккер).



По роману мэтра мирового детектива Жоржа Сименона «Зеленые ставни». В главных ролях — Жерар Депардье и Фанни Ардан. В ослепительном доме в Антибе на берегу моря, спрятанном за зелеными ставнями особняка, герой пытается смириться со своей жизнью. Но в то же время в Париже… Два часа, пронизанные ностальгией по атмосфере Парижа 70-х, история о том, как жить ярко, насыщенно, ценя каждое мгновение. В общем, жить надо со вкусом!



4. «Тени забытых предков» (Украина, 1965) и «Цвет граната» (Армения, 1968).



Два шедевра гениального Сергея Параджанова, показ которых приурочен к его столетию. Кстати, Параджанов бывал в Риге — на первом кинофоруме «Арсенал» в 1988 году. «Тени забытых предков» снят по мотивам одноимённой повести Михаила Коцюбинского на киностудии им. А. Довженко. В списке ста лучших украинских фильмов по версии кинокритиков, составленном в 2021 году, фильм занял первое место.

«Цвет граната» — поэтическая кинопритча об армянском поэте Саят-Нове, в главной роли — Софико Чиаурели. Перед фильмом выступит известный латвийский кинорежиссер армянского происхождения Айк Карапетян.

5. «Даааааали!» (Франция, 2023, режиссер: Кантен Дюпьер).



Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале. Его сюжет держали в секрете до дня премьеры. Известно лишь, что это история о том, как французский журналист пытается встретиться с культовым художником Сальвадором Дали, чтобы снять грандиозный документальный проект о его жизни и творчестве. «Чтобы написать и снять этот фильм — дань уважения, я обратился к самому художнику, соединившись с его космическим сознанием, и позволил Сальвадору Дали вести меня с закрытыми глазами, — говорит сам режиссер. Как сказал сам Дали, его личность была его величайшим шедевром. Мой фильм — скромный подарок, нежно преподносящий вам то, что он рассказал».



6. «Мое преступление» (Франция, 2023, режиссер: Франсуа Озон).



Это новый фильм легендарного Озона — и этим все сказано. Первый показ фильма на «Балтийской жемчужине» собрал аншлаг, будет повтор. В одной из ролей — Изабель Юппер. Мужчины — существа наивные и инфантильные, но они по-прежнему правят миром. Что остается женщинам? Притворитесь, что поддерживаете их заблуждения и играйте в свою собственную игру, предоставляя возможность добиться успеха! Даже ценой признания в убийстве сексуально неудовлетворенного киномагната. Аморальная детективная комедия!



7. «Фаворитка короля. Жанна Дюбарри» (Франция, Великобритания, 2023, режиссер: Майвен Ле Беско).



В главной роли — Джонни Депп. В фильме занят также Пьер Ришар. Эта кинолента открывала Каннский кинофестиваль этого года. Однажды герцог Ришелье спросил графа Дюбари, есть ли у него девушка, которая могла бы развеять грусть Людовика XV. Граф Дубари, известный как «поставщик наслаждений», был непревзойденным ценителем публичных домов и занимался сутенерством для высшего общества, сводил добропорядочных господ с любовницами…



8. «Ансельм Кифер» (Германия, 2023, режиссер: Вим Вендерс).



Вим Вендерс создал завуалированную автобиографию, ведь объектом исследования фильма является не столько личность художника, сколько совокупность жизненного опыта Мастера, мировосприятия и интеллекта, формирующих его произведения. Также этот фильм рассказывает о месте и значении искусства в жизни современного человека. Используя разнообразные художественные приемы, режиссер возвращает Ансельма в квазиреальность, чтобы вспомнить свои чудесные ранние произведения, услышать звуки времени и поделиться этой радостью с растерянным зрителем.



9. «Счастливый случай» (Франция, Великобритания, 2023, режиссер: Вуди Аллен).



Оператор ленты — Виторио Стораро, снимавший на камеру «Апокалипсис сегодня» Копполы и «Последнее танго в Париже» Бертолуччи, что уже интересно. Мировая премьера 50-го фильма Вуди Аллена состоялась на Венецианском кинофестивале. Вуди Аллен иронично заявил, что этот «ядовитый романтический триллер» стал концом его карьеры. Итак, вы уверены, что хотите знать правду о своем браке? Первый брак научил автора тому, что счастье и семейная жизнь практически несовместимы.



10. Творческий вечер Андрея Звягинцева и его фильм «Апокриф».

Встреча со всемирно известным кинорежиссером состоится в последний день фестиваля, 29 сентября, в этот вечер будет показан также его короткометражный фильм «Апокриф». Фильм, созданный для киноальманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя», не вошёл в окончательный монтаж ленты, поскольку продюсеры посчитали послание Звягинцева слишком загадочным и чувственным.

Это фильм-наблюдение, которое вовлекает нас в чувственный опыт на основе стихотворения Иосифа Бродского в книге, забытой на набережной Гудзона, молодой человек наблюдает за прохожими через объектив кинокамеры.



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