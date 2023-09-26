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Новости2023.09.26 18:45

Politico: Польские власти травят режиссёра Агнешку Холланд из-за фильма о мигрантах

РC
Радио «Cвобода» 2023.09.26 18:45
А. Холланд на Венецианском кинофестивале
А. Холланд на Венецианском кинофестивале / „Vida Press“ nuotr.

Власти Польши развернули травлю польского режиссёра Агнешки Холланд из-за её фильма о миграционном кризисе на белорусской границе "Зелёная граница". О ситуации рассказывает Politico.

Холланд столкнулась с многочисленными оскорбительными комментариями, в том числе от президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников от правящей партии "Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года.

Президент Польши Анджей Дуда назвал фильм Холланд "антипольским" и процитировал лозунг польского сопротивления времён Второй мировой войны: "В кинотеатрах сидят только свиньи". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что фильм – "собрание бесстыдной лжи". Лидер "ПиС" Ярослав Качиньский назвал кино "позорным, отталкивающим, отвратительным" и заявил, что 74-летняя Холланд учит людей ненавидеть свою страну.

"Я ожидала какой-то реакции со стороны правительства, но не такой", – сказала Холланд. Из-за травли режиссёру пришлось нанять охрану. "Они разжигают ненависть, и всегда может найтись кто-то нестабильный, кто может пойти против меня", – объяснила Холланд.

А. Холланд на Венецианском кинофестивале
А. Холланд на Венецианском кинофестивале / AP nuotr.

"Зелёная граница" – художественная интерпретация событий 2021 года на белорусско-польской границе, когда её пытались пересечь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, пользовавшиеся поддержкой белорусских властей. Многие оказались между двумя пограничными заграждениями, на ничейной земле, где их ждали голод, обезвоживание и смерть в болотах.

По данным правозащитников, так погибли не менее 43 человек, отмечает Politico. Тех, кто всё же попадал в Польшу, зачастую вылавливали и возвращали обратно пограничники, что может расцениваться как нарушение законов. Фильм получил Специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Травлю режиссёра развернули в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Польше 15 октября. "Право и справедливость", продвигающая антииммигрантскую повестку, намерена победить на них в третий раз. Одновременно с выборами состоится референдум, предложенный "ПиС", одним из вопросов на котором будет: "Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки?"

В свою очередь, оппозиция обвиняет Холланд в создании ажиотажа среди избирателей. В день премьеры "Зелёную границу" посмотрели 137 тысяч зрителей, что стало лучшим показателем для польского кино в этом году.

По данным опроса IBRIS, результаты которого цитирует Politico, почти половина опрошенных поляков считает, что ажиотаж вокруг фильма не повлияет на результаты выборов, около 16% ответили, что он поможет оппозиции, а почти 11% – что продвинет "ПиС".

По последним предвыборным опросам, результаты которых приводит Politico, "ПиС" поддержат 37% избирателей, а её главного конкурента – центристскую "Гражданскую платформу" – 30%.

Радио "Свобода"

А. Холланд на Венецианском кинофестивале
А. Холланд на Венецианском кинофестивале
# Культура
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