Не только яхт-клуб, но и школа: висагинские энтузиасты пропагандируют среди жителей новое увлечение – яхтинг

Новые висагинские предприниматели, появившиеся здесь в связи с началом полномасштабной войны в Украине и переехавшие по другим причинам, ищут не только способы, как заработать, но и как отдыхать. По инициативе некоторых из них, в том числе нашего собеседника Дмитрия Дудова, в городе начал формироваться свой (к слову, уже не первый) яхт-клуб. В интервью русской службе Радио ЛРТ Дмитрий Дудов сказал, что идея уже понемногу обретает свое воплощение.

- Как пришла идея заняться яхтингом в Висагинасе?

- Людям, которые полностью погружаются в работу, хочется чем-то еще заниматься, обязательно, чтобы не выгореть. И яхтинг – это один из таких способов. Так как я пробовал яхтинг до этого в других местах, возникла эта идея. Увидел, какие здесь есть возможности, то есть озера, которые расположены вокруг города и абсолютно не используются для яхтинга. Ну, почти, скажем так, не используются, есть что-то, но этого мало. Какой-то потенциал мы в этом увидели и захотелось попробовать здесь это сделать.

- Какое из множества озер, расположенных вокруг города, вы выбрали для своего времяпрепровождения?

Висагинас / Фото Д. Умбрасаса/LRT

- Пока что мы хотим начать именно с самого популярного озера, это озеро Висагинас, на его берегу наш город и расположен. Почему? Потому что это придаст популярности этому виду спорта, который многие считают каким-то недоступным – для богатых или что-то подобное. Хотя на деле он при должных условиях является абсолютно демократичным. То есть, если есть какая-то лодка, которую можно брать в аренду, можно научиться ею управлять; в конце концов, необязательно ее покупать для себя, можно просто кататься. Можно получить права и снимать ее где-нибудь или здесь, или на морях.

- Вы уже начали как-то свою мечту осуществлять? Уже есть яхты на озере?

- Да, есть одна наша яхта и еще одна нашего партнера. Они разного класса, но похожи, в том смысле, что это спортивные небольшие яхты, до 6-6,5 метров, 5-метровые парусники. Нужно, да, упомянуть, что это именно парусный спорт, не моторные яхты.

Д. Дудов / Фото Й. Юркунене

- Как вы оцениваете качество озера, все равно нужно же, чтобы хотя бы ветер был правильного направления.

- Ветра достаточно. Единственный минус – это то, что инфраструктура, скажем так, пока что не совсем предназначена для этого, потому что посередине озера есть несколько мелей, которые мы благополучно успели собрать; но мы уже знаем, где они. Их нужно отметить. Это наша идея и наша просьба к самоуправлению, чтобы нам с этим помогли. Это в любом случае будет полезно и для города, ну, и для нас тоже.

- Вы уже организовались в какой-то клуб?

- Мы придумали всю концепцию, в клубе пока, условно говоря, несколько человек. Но это не только клуб, это еще и школа. Мы планируем это сделать таким образом, чтобы приглашать сюда инструкторов, которые будут обучать желающих яхтингу. И после обучения они смогут сами управлять такими средствами.

- Я слышал, что яхтингом с детьми здесь, на озере, уже занимаются. Это не вы?

- Нет, это наш партнер. Мы конкретно сами этим не занимаемся с детьми, но наш партнер, собственно, проводил лагеря, в том числе, мне кажется, и на висагинском озере и на Друкшяй точно проводились.

- Кстати, про Друкшяй. Вы же знаете, что там есть советская еще яхтенная база. В каком она состоянии? Она пригодна для использования?

Яхта / Фото Э. Блажевича/LRT

- Она пригодна для использования, и в целом у нас идея в том, чтобы начать для популяризации с озера Висагинас, но разрастись на несколько озер и проводить какие-то регаты, как раз и использовать природный потенциал этого места, потому что у нас много разных озер, можно на одном провести, а какое-то соревнование перенести, например, на другое. И, конечно, Друкшяй использовать, это же самое большое озеро Литвы, во-первых, а во-вторых, там лучше с глубиной дела обстоят, там более понятно все. Там есть какая-никакая, но все же инфраструктура. В нее тоже нужно, безусловно, вкладывать деньги. Но, кстати, она принадлежит самоуправлению, и поэтому есть надежда на то, что горсовет ее в какой-нибудь проект все-таки включит, если это будет развиваться должным образом.

- Вы изучали близлежащие озера на предмет яхтинга? Я имею в виду, насколько этот спорт (или времяпровождение, если угодно) развит в этом регионе?

- Я так скажу: он не слишком развит, и это как раз то, что, нам кажется, можно исправить, потому что потенциал здесь, безусловно, имеется. И поэтому, раз есть озера, то нужна просто инфраструктура и желание людей. И, собственно, мы решили начать это со своей стороны, надеемся на поддержку общества, может, что-то еще, какие-то энтузиасты появятся, тем более они и на самом деле есть – это старый яхт-клуб, там все-таки есть люди, которые уже с нами тоже связывались, им это тоже интересно. По крайней мере на каких-то озерах, том же Друкшяй, у них уже есть лодки, и они тоже готовы как-то участвовать в этом.

Яхта / Фото Ю. Стацявичюса/LRT

- Давайте поговорим о том, как тех же самых висагинцев привлечь к этому времяпрепровождению. Действительно, много мифов про яхтинг, что и дорого, и надо же как-то этим всем уметь заниматься, а это сложно. Что необходимо для того, чтобы заняться яхтингом?

- Чтобы просто попробовать, на самом деле почти ничего не нужно. Нужно просто связаться с нами или с кем-то еще и попробовать, потому что под руководством опытного капитана тот, кто изъявит желание, может либо просто посидеть, посмотреть, как управляют лодкой уже именно там, на озере, или попросить научить, и ему помогут, научат чему-то, каким-то азам, по крайней мере, как узлы вяжутся, как парусом управлять, какие ветра бывают, расскажут про морские термины, которые в яхтинге используются, чтобы что-то понимать.



Потому что, приходя на лодку, сразу узнаешь много новых слов. И, кажется, – что они вообще говорят? Не совсем понятно. А потом, когда вникаешь, становится интересно. Можно почитать какую-то литературу, послушать знающих людей и как-то постепенно разобраться. Собственно, есть идея того, что это будет в некотором смысле школа, в том числе, что можно будет здесь чему-то научиться.