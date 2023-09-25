Науседа встретился с делегацией парламентариев Украины и обещал продолжать помощь

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа встретился с группой украинских парламентариев, находящихся с визитом в Литве, и пообещал продолжить мобилизацию политической поддержки страны, находящейся в состоянии войны с Россией, а также призвал их приложить усилия для борьбы с коррупцией и отмыванием денег, чтобы добиться членства в Европейском союзе (ЕС).

"Украина должна получить то, что ей нужно на поле боя. Победа Украины должна быть стратегической целью Запада, иначе угрозы России для нашего региона и стран "Восточного соседства" станут еще более серьезными", - сказал президент на встрече с делегацией Верховной Рады.

Литовский лидер подчеркнул, что задача политиков - мобилизовать политическую поддержку Украины, и заверил, что Литва последовательно призывает своих союзников увеличить и ускорить военную поддержку Украины

Глава государства также отметил, что место Украины - в Европейском союзе и НАТО, поэтому для страны важно воспользоваться открывшимся окном возможностей и чтобы до конца этого года было принято положительное решение о начале переговоров по вступлению в ЕС.

Науседа отметил, что необходимым условием для этого является проведение реформ, указанных в заключении Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС.

Делегация депутатов Верховной Рады Украины, начавшая свой визит в Литву в понедельник, встретилась также с главой литовского парламента Викторией Чмилите-Нильсен, запланированы встречи с другими политиками, а также поездка в Друскининкай.

Делегация Верховной Рады Украины пробудет в Литве до четверга.